Atto di solidarietà in memoria del collega Sponcichetti, Presidente Sez. AIISF Bologna, prematuramente scomparso

Grande impressione e commozione ha suscitato la prematura scomparsa a soli 55 anni di Fabio Sponcichetti, Presidente della Sez. AIISF di Bologna. Originario di Giulianova, nel Teramano, viveva a San Pietro in Casale, nella Bassa bolognese, dove lavorava come informatore scientifico.

Fabio è morto lo scorso 1° agosto, lasciando due figli di 15 e 12 anni, che già tre anni fa avevano perso la loro mamma.

È nata spontanea l’esigenza di dare un piccolo aiuto ai ragazzi in questo tragico momento. È così nata una raccolta solidale fra amici e colleghi che hanno raccolto 15.000 €.

Nel suo ricordo è stata lanciata anche un’altra raccolta fondi, i cui proventi saranno girati all’Airc, dai compagni della 5a A 1987/1988 del liceo scientifico di Giulianova ’Marie Curie’. “Il dolore che in questo momento proviamo è immenso. L’incredulità per quanto è accaduto – si legge su GoFundMe – è indescrivibile.Ti vogliamo ricordare sorridente e vitale come sei sempre stato.

Ragazzo brillante e unico. Abbiamo vissuto insieme uno di quei periodi della vita che ogni persona ricorda con affetto e spensieratezza. Per noi rimarrai sempre il nostro Sponci e ciascuno di noi conserva dei momenti indimenticabili nella propria memoria. Questo è un piccolo gesto e speriamo possa aiutare a salvare qualche vita. La raccolta verrà girata interamente all’AIRC. Ti vogliamo bene. Tutti i tuoi compagni”

