Ricostituita la Sez. AIISF di Caserta

Il 19 marzo 2021 gli informatori iscritti alla Sez. AIISF di Caserta e provincia, federata Fedaiisf, hanno deciso di riunirsi, divisi a scaglioni in rispetto delle normative vigenti per il Covid-19, per eleggere un nuovo direttivo della sezione e ristabilire un punto di riferimento importante per la nostra categoria.

Presa visione dello statuto ed accettando i contenuti, il nuovo Consiglio Direttivo comunichiamo essere composto da:

Presidente: Franco Castaldo 3355649647 – Franco Castaldo 3355649647 – francocastaldo71@gmail.com

Vicepresidente: Francesco Pagano 3206511971 – Francesco Pagano 3206511971 – francesco-pagano@tim.it

Segretario: Veneranda Fabozzi 3345334686 – Veneranda Fabozzi 3345334686 – venerandafabozzi@gmail.com

Tesoriere: Roberto Bencivenga 3666986929 – Roberto Bencivenga 3666986929 – robenci@me.com

Consigliere: Stefania Marra 3288071072 – Stefania Marra 3288071072 – stefaniamarra89@gmail.com

Consigliere: Luciano Di Maio 3207177201 – Luciano Di Maio 3207177201 – lucianodimaio84@gmail.com

Consigliere: Domenico Consolazio 3927774670 – Domenico Consolazio 3927774670 – domenico.consolazio.1@gmail.com

indirizzo mail della sezione: fedaiisfce@gmail.com

La sezione sarà operativa da lunedì 22 marzo.

Cordiali saluti,