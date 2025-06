Rinnovato il Consiglio Superiore della Sanità

Il Consiglio superiore di sanità è un organo di consulenza tecnica e scientifica del Ministero della salute italiano. Svolge funzioni sia consultive sia propositive nei confronti del dicastero ed esprime pareri tecnico-scientifici, ove richiesto (e, comunque, ogni volta sia obbligatorio per legge), a beneficio del ministro, delle direzioni generali del ministero, oltre che dell’Autorità giudiziaria, ove quest’ultima ritenga necessario interpellarlo per dirimere contenziosi.

Il Consiglio è composto da 30 membri non di diritto, esperti nei vari settori della medicina e chirurgia e della sanità pubblica, nominati dal Ministro della salute, e da 26 componenti di diritto. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento. Presidente uscente è Franco Locatelli, Direttore del dipartimento di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Il Consiglio si articola in cinque sezioni tematiche, un comitato di presidenza e un’assemblea generale.

Decreto di nomina dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità

Prof. Alberto Mantovani Prof. Giuseppe Remuzzi Prof.ssa Annamaria Colao Prof. Enrico Felice Gherlone Prof. Alberto Siracusano Prof. Sergio Alfieri Prof.ssa Marina Vivarelli Prof.ssa Eleonora Porcu Prof. Massimo Andreoni Prof. Enrico Alleva Prof. Ugo Pastorino Prof.ssa Maria Grazia De Marinis Prof.ssa Anna Odone Prof. Francesco Giorgino Prof. Giovanni Francesco Nicoletti Prof. Nicola Colacurci Prof. Antonio Gasbarrini Prof. Filippo Luca Fimognari Prof. Giovanni Esposito Prof.ssa Vincenza Maria Elena Bonfiglio Prof. Antonio Giordano Prof. Paolo Marchetti Prof. Fabio Santanelli Di Pompeo Prof. Francesco Franceschi Prof. Andrea Lenzi Prof. Giovanni Sotgiu Prof. Eugenio Brunocilla Prof. Lorenzo Lomuzio Prof. Giuseppe Lauria Pinter Prof.ssa Daniela Massi

Solo cinque membri sono stati riconfermati rispetto alla precedente composizione: Enrico Felice Gherlone, Anna Odone, Eleonora Porcu, Giuseppe Remuzzi e Enrico Alleva.

Sono componenti di diritto:

Segretario generale

Direttore generale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Direttore generale della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Direttore generale della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio

Direttore generale della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Direttore generale della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità

Direttore generale della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

Direttore generale della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Direttore generale della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

Direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria

Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Direttore Generale Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR

Presidente del Comitato scientifico permanente del CCM

Presidente dell’Istituto superiore di sanità

Direttore del Centro nazionale sangue

Direttore del Centro nazionale trapianti

Direttore dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali

Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco

Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato Maggiore della difesa

Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri

Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari

Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani

Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione

Presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

La partecipazione alle assemblee generali ed alle riunioni delle Sezioni del Consiglio è, per i membri, onorifica.

Mantovani presidente, Colao e Remuzzi i vice

Alberto Mantovani è nato nel 1948 a Milano, dove si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1973. Dopo la specializzazione in oncologia, ha lavorato in Inghilterra al Chester Beatty Research Institute di Londra (1975-1976) e negli Stati Uniti presso il National Institutes of Health (1978-1979 e 1985-1986). È Professore Ordinario di Patologia Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano e, dal 10 ottobre 2005, Direttore Scientifico di Humanitas.