Rinnovo RSU Novo Nordisk Roma. La Filctem conquista sei seggi su nove.

Novo Nordisk Roma, Filctem Cgil primo sindacato con il 63%

Con un’affluenza del 74% e sei seggi conquistati, la Filctem Cgil si conferma primo sindacato nello stabilimento romano della casa farmaceutica

Collettiva – 26 maggio 2026

La Filctem Cgil si conferma primo sindacato alla Novo Nordisk di Roma. Si sono concluse nella mattinata del 26 maggio le operazioni di scrutinio per il rinnovo delle Rsu nella sede romana dell’azienda e il risultato assegna alla Filctem il 63% delle preferenze. L’affluenza al voto si è attestata intorno al 74%. La categoria della Cgil conquista così sei seggi su nove, ottenendo la maggioranza assoluta all’interno della rappresentanza sindacale unitaria.

SEI SEGGI SU NOVE ALLA FILCTEM CGIL

“Questo è un altro importante risultato che attesta l’ottimo operato delle rappresentanze sindacali della Filctem Cgil e pone la nostra organizzazione sindacale come la più rappresentativa nelle aziende del settore chimico dell’area metropolitana romana”, commenta Lorenzo Attimonelli, segretario generale della Filctem Cgil Roma Est e valle dell’Aniene.

“In un momento delicato della fase di questa azienda siamo riusciti a individuare candidati e candidate capaci a cui le lavoratrici e i lavoratori hanno riconosciuto competenza e rappresentatività”, afferma Andrea Deiana, storico delegato Filctem Cgil di Novo Nordisk.

IL NODO PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

“Ora avremo il compito di concretizzare gli elementi partecipativi del contratto nazionale di lavoro del settore chimico costituendo e promuovendo l’azione degli Osservatori e dei Comitati paritetici aziendali per affrontare le nuove sfide in materia di organizzazione del lavoro e di nuove competenze”, conclude Pietro DeSanctis, primo Rsu eletto della lista Filctem.