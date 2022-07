Roche. Cambio al vertice: Thomas Schinecker nuovo CEO al posto di Severin Schwan

Roche: cambiamento nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato esecutivo aziendale nella primavera del 2023

Roche – July 21, 2022

Christoph Franz ha deciso di non chiedere la rielezione al Consiglio di amministrazione in occasione dell’Assemblea Generale Annuale (AGM) di marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre Severin Schwan come nuovo Presidente all’Assemblea Generale Annuale

Il Consiglio di amministrazione ha nominato Thomas Schinecker nuovo CEO di Roche a partire dal 15 marzo 2023

Roche ha annunciato oggi che Christoph Franz ha deciso di non candidarsi alla rielezione nel Consiglio di amministrazione dell’AGM – Assemblea Generale Annuale – nel marzo 2023. Il Consiglio di amministrazione intende proporre Severin Schwan come nuovo Presidente dell’AGM e ha nominato Thomas Schinecker nuovo CEO di Roche a effetto 15 marzo 2023.

Christoph Franz è stato eletto nel Consiglio di amministrazione di Roche nel 2011 e ne è Presidente dal 2014.

Il Consiglio di amministrazione di Roche proporrà Severin Schwan come nuovo Presidente all’AGM del 14 marzo 2023. Severin Schwan è membro del Corporate Executive Committee dal 2006 e ricopre la carica di CEO dell’azienda dal 2008. È stato membro di nel Consiglio di amministrazione di Roche dal 2013.

André Hoffmann, vicepresidente del consiglio di amministrazione e rappresentante del gruppo di azionisti Oeri e Hoffmann con diritto di voto in comune: “Grazie alla visione strategica a lungo termine di Christoph, ha guidato la nostra azienda con sicurezza e successo in tempi difficili. Il continuo successo di Roche è dovuto in gran parte ai suoi contributi personali. Vorrei ringraziarlo sinceramente, anche a nome delle nostre famiglie. Come in passato, siamo in grado di garantire la successione ai ruoli di Presidente e CEO con eccellenti leader all’interno di Roche. Questa è una grande qualità della nostra azienda”.

A partire dal 15 marzo 2023, il Consiglio di amministrazione ha nominato Thomas Schinecker, attualmente CEO della Divisione Diagnostica, CEO di Roche, succedendo a Severin Schwan. Thomas Schinecker ha conseguito un dottorato di ricerca in Biologia Molecolare e ha lavorato per Roche in diverse posizioni dirigenziali dal 2003. Nell’agosto 2019 è diventato CEO della Divisione Diagnostica e membro del Corporate Executive Committee.

Roche ottiene buoni risultati nei primi sei mesi del 2022

Roche – July 21, 2022

Il fatturato del gruppo cresce del 5% a tassi di cambio costanti (CER) e del 5% in franchi svizzeri

Le vendite della Divisione Farmaceutica aumentano del 3%; continua forte domanda di nuovi medicinali per il trattamento di malattie gravi; come previsto, l’impatto dei biosimilari rallenta ulteriormente

Le vendite della Divisione Diagnostica crescono dell’11%; una forte attività di base in corso; la domanda di test COVID-19 dovrebbe diminuire nella seconda metà dell’anno

L’utile netto IFRS aumenta del 12% (12% in franchi svizzeri), mentre l’utile per azione core dell’11%.

I momenti salienti del secondo trimestre: Approvazioni UE di Polivy (trattamento di prima linea per la forma aggressiva di cancro del sangue), Lunsumio (linfoma follicolare) e Tecentriq (cancro del polmone in stadio iniziale); Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio dell’UE presentata per glofitab (tumore del sangue)

Approvazione statunitense di Evrysdi (bambini di età inferiore ai due mesi con atrofia muscolare spinale) e revisione prioritaria statunitense di Lunsumio

Lancio di piattaforme e sistemi innovativi per la diagnostica del cancro tissutale, di soluzioni di autocampionamento HPV e kit per il test del virus del vaiolo delle scimmie

Confermate le previsioni per il 2022

Nota:

Secondo gli analisti Roche rallenta la crescita, sulla scia del minore dinamismo generato da test e medicinali legati al coronavirus.

Nei primi sei mesi Roche ha conseguito un fatturato di 32,3 miliardi di franchi, in progressione del 5% rispetto allo stesso periodo del 2021. La divisione farmaceutica ha contribuito con 22,3 miliardi (+3%), quella diagnostica con 9,9 miliardi (+10%). A cambi costanti l’incremento delle vendite del gruppo si è attestato pure al 5%, un dato inferiore al +11% che era stato osservato dopo i primi tre mesi del 2022.

L’utile netto ha raggiunto 9,1 miliardi, in aumento del 12%, un’evoluzione influenzata positivamente anche dalla fine della vertenza su un brevetto in Giappone e dal riacquisto di azioni proprie dal concorrente Novartis. Il risultato operativo di base – quello che più conta per gli osservatori – è salito del 9% a 12,7 miliardi. I dati pubblicati oggi sono leggermente superiori alle previsioni degli analisti.

Le previsioni per il futuro sono orientate alla cautela: il gruppo si aspetta ricavi stabili o in crescita a una bassa cifra percentuale. La dirigenza ribadisce inoltre che le vendite di preparati e test legati al Covid-19 diminuiranno di circa 2 miliardi franchi, attestandosi a circa 5 miliardi. La società si impegna comunque ad aumentare il dividendo.

La reazione della borsa alle novità odierne non è stata di entusiasmo: in mattinata il buono di godimento Roche – è questo il valore principale che viene scambiato sul mercato – è arrivato a perdere quasi il 2%, per poi risollevarsi in calo frazionale, nell’ambito di un mercato che praticamente marciava sul posto. Dall’inizio dell’anno il titolo è arretrato del 13% e negativa (-8%) è anche la performance sull’arco di 52 settimane.

Roche è un gruppo con sede a Basilea, attivo in oltre 100 paesi al mondo. Ha quote di mercato particolarmente elevate nel settore dei farmaci tumorali e della diagnostica. L’azienda è stata fondata nel 1896 da Fritz Hoffmann-La Roche (1868-1929). Diversi suoi preparati hanno fatto la storia della medicina e oggi Roche, per ampiezza del fatturato, è la più grande azienda farmaceutica del mondo.

Fonte Blue News – 23 luglio 2022