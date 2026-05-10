L’intervento della Sen. Elena Murelli al Convegno Fedaiisf al Cosmofarma 2026

Riportiamo dal Post della Sen. Elena Murelli su Facebook Oggi a Bologna, nell’ambito di Cosmofarma Exhibition 2026, ho partecipato al convegno promosso da FEDAISF dedicato a un tema strategico per il futuro della sanità: “L’informazione scientifica nel SSN: etica e innovazione”.

Abbiamo affrontato sfide decisive per il settore farmaceutico e sanitario: dall’intelligenza artificiale alle terapie personalizzate, fino al ruolo centrale dell’informazione scientifica del farmaco.



Ho ribadito la necessità di valorizzare la figura dell’informatore scientifico, professionista fondamentale per garantire qualità, sicurezza e appropriatezza nell’utilizzo dei medicinali. Per questo ritengo sempre più importante arrivare all’istituzione di un albo professionale nazionale che riconosca competenze, responsabilità e funzione sanitaria di questa professione.

L’innovazione tecnologica rappresenta una grande opportunità, ma deve essere uno strumento di supporto e non un sostituto del valore umano e professionale degli informatori scientifici.

Nel corso dell’incontro ho inoltre richiamato l’attenzione sulla mia interrogazione parlamentare relativa alla proposta europea di digitalizzazione dei foglietti illustrativi dei farmaci.

Innovare è necessario, ma nessuno deve essere lasciato indietro: il foglietto cartaceo resta oggi uno strumento fondamentale di accesso alle informazioni sanitarie, soprattutto per anziani e persone fragili.

Innovazione, responsabilità e tutela dei cittadini devono procedere insieme.