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L’intervento della Sen. Elena Murelli al Convegno Fedaiisf al Cosmofarma 2026

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Riportiamo dal Post della Sen. Elena Murelli su Facebook

Oggi a Bologna, nell’ambito di Cosmofarma Exhibition 2026, ho partecipato al convegno promosso da FEDAISF dedicato a un tema strategico per il futuro della sanità:

“L’informazione scientifica nel SSN: etica e innovazione”.

Abbiamo affrontato sfide decisive per il settore farmaceutico e sanitario: dall’intelligenza artificiale alle terapie personalizzate, fino al ruolo centrale dell’informazione scientifica del farmaco.

Ho ribadito la necessità di valorizzare la figura dell’informatore scientifico, professionista fondamentale per garantire qualità, sicurezza e appropriatezza nell’utilizzo dei medicinali. Per questo ritengo sempre più importante arrivare all’istituzione di un albo professionale nazionale che riconosca competenze, responsabilità e funzione sanitaria di questa professione.

L’innovazione tecnologica rappresenta una grande opportunità, ma deve essere uno strumento di supporto e non un sostituto del valore umano e professionale degli informatori scientifici.

Nel corso dell’incontro ho inoltre richiamato l’attenzione sulla mia interrogazione parlamentare relativa alla proposta europea di digitalizzazione dei foglietti illustrativi dei farmaci.

Innovare è necessario, ma nessuno deve essere lasciato indietro: il foglietto cartaceo resta oggi uno strumento fondamentale di accesso alle informazioni sanitarie, soprattutto per anziani e persone fragili.

Innovazione, responsabilità e tutela dei cittadini devono procedere insieme.

Nota: La sen Elena Murelli è Segretario della Presidenza del Senato, Membro della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Docente di informatica aziendale
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Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

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