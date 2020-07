Scotti (Fimmg): ai medici di famiglia negata l’informazione scientifica sui farmaci anti Covid-19

AdnKronos riporta oggi un intervento del Segretario Nazionale della FIMMG, Silvestro Scotti, in cui denuncia la mancanza quasi totale “di strumenti da parte dei medici di medicina generale per contrastare Covid-19” e soprattutto denuncia che “manca l’informazione sui pochi farmaci oggi utilizzati contro la malattia perché viene loro ‘negata’, visto che alle aziende farmaceutiche a cui, con una serie di regole, è in fondo delegata gran parte dell’informazione sulle specifiche molecole, non è consentito informare i camici bianchi che non possono prescriverle”.

Scotti riferisce a AdnKronos l’assurdo di un medico che può fare una visita domiciliare ad un ammalato di Covid, anche rischiando la vita, ma non ha nulla da prescrivere.

Ogni medico è lasciato alla sua buona volontà di cercarsi informazioni non essendoci investimenti seri da parte del pubblico sulla formazione.

“Dopo il blocco dell’idrossiclorochina, in una prima fase usata off label – spiega Scotti – non possiamo prescrivere quasi nulla direttamente. Attraverso un percorso di farmacia ospedaliera possiamo utilizzare antiretrovirali, ma ci sono regole diverse da Regione a Regione, ed eparine”.

