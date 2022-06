Sez. AIISF Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia. Corso BLSD per ISF

In data 18 giugno 2022 si è svolto a Lamezia Terme (CZ), presso il salone Parrocchiale della Chiesa di San Giuseppe Artigiano, un corso di BLSD organizzato dall’associazione informatori scientifici del Farmaco della sezione di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia in collaborazione con la società Calabria Cardioprotetta. Il corso, della durata di 6 ore, ha visto coinvolti 12 informatori scientifici che sono stati impegnati oltre che nell’apprendimento della parte teorica svolta dal tutor Giuseppe, infermiere del 118 dell’ospedale di Crotone, anche a svolgere attività pratica che riguardava:

Imparare la RCP

Imparare ad usare un DEA

Imparare le manovre di disostruzione di un adulto e di un lattante

La parte pratica è stata svolta su dei manichini dividendo gli informatori a gruppi di due in modo da permettere a tutti, con l’assistenza di tre tutor, di esercitarsi per il tempo necessario a imparare a svolgere in modo corretto le azioni 1,2 e 3. Alla fine del corso, gli informatori hanno effettuato il quiz di apprendimento necessario per ottenere l’attestato di operatore RCP e DEA.

Il feedback da parte dei partecipanti è stato più che positivo, sia per i contenuti della parte teorica, sia per lo svolgimento della parte pratica e sia per le competenze dei tutor. Il clima del corso è stato contraddistinto da collaborazione ed entusiasmo tra gli informatori che, ovviamente, si sono già prenotati a svolgere, tra due anni, un nuovo corso per il rinnovo del patentino ottenuto!

Ringraziamo i colleghi ISF che hanno partecipato e i tre Tutor presenti per la loro professionalità e la collega Giusy Armellino, membro del direttivo della nostra sezione

Il Direttivo AIISF interprovinciale di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia. Federata Fedaiisf