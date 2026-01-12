Sez. AIISF Foggia. Sistema Sanitario Nazionale: un diritto per tutti? Incontro di confronto tra istituzioni, professionisti della sanità e studenti dei licei scientifici

Sistema Sanitario Nazionale: un diritto per tutti?

A Foggia un incontro di confronto tra istituzioni, professionisti della sanità e studenti dei licei scientifici

Foggia, 17 gennaio 2026 – Il Sistema Sanitario Nazionale come pilastro fondamentale della democrazia, della coesione sociale e del diritto alla salute: questi i temi al centro dell’incontro “Sistema Sanitario Nazionale: un diritto per tutti?”, in programma sabato 17 gennaio 2026, dalle ore 9.00 alle 12.30, presso l’Aula dell’Ordine dei Medici di Foggia, in via Vincenzo Acquaviva 48.

L’iniziativa, promossa dall’AIISF – Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco, sezione di Foggia, in collaborazione con l’Ordine dei Medici e con il patrocinio delle istituzioni locali, rappresenta un momento di riflessione e approfondimento sul presente e sul futuro del Sistema Sanitario Nazionale, tra criticità, opportunità e prospettive di rilancio.

Ad aprire i lavori sarà il Dott. Cosimo Grossano, Presidente AIISF Sezione di Foggia. Seguiranno i saluti istituzionali della Sindaca di Foggia, Dott.ssa Maria Aida Episcopo, del Direttore Generale ASL Foggia, Dott. Antonio Giuseppe Nigri e del Dott. Alfonso Bevere presidente dell’ordine dei farmacisti di Foggia.

Il cuore dell’incontro sarà dedicato alle relazioni di autorevoli esponenti del mondo sanitario:

Prof. Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, con l’intervento “Rilanciare il Sistema Sanitario Nazionale: Diritti, Democrazia e Coesione Sociale”;

Dott. Pierluigi De Paolis, Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, che affronterà il tema “Sistema Sanitario Territoriale: Criticità ed Opportunità”;

Dott. Antonio Mazzarella, Presidente Nazionale AIISF, con un focus su “Il ruolo dell’Informatore Scientifico nel Sistema Sanitario Nazionale”.

Elemento di particolare rilievo dell’evento sarà la partecipazione delle classi dei Licei Scientifici “Alessandro Volta” e “Guglielmo Marconi” di Foggia, coinvolte attivamente in un percorso di educazione civica e di orientamento sui temi della salute pubblica. La presenza degli studenti testimonia la volontà degli organizzatori di aprire il dibattito alle nuove generazioni, stimolando una riflessione consapevole sul valore universale del diritto alla salute e sul ruolo che i futuri cittadini avranno nella tutela e nel miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale.

L’incontro si propone così come un’occasione di dialogo intergenerazionale, capace di mettere in relazione istituzioni, professionisti sanitari e mondo della scuola, rafforzando la cultura della prevenzione, della responsabilità e della partecipazione civica.

Dott. Cosimo Grossano

Presidente AIISF Sez. Foggia