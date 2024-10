Sez. AIISF interprovinciale Piacenza- Parma. Rinnovo del Direttivo

Nei giorni scorsi si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Direttivo della Sezione interprovinciale AIISF Piacenza-Parma.

Il nuovo Direttivo per gli anni 2024-2027 e cosi composto:

PRESIDENTE: Dr.ssa Silvia Brega.

Viene confermata Silvia che ha saputo coinvolgere con vari progetti i componenti del Direttivo. (nella foto)

VICE PRESIDENTE: Dr. Gianluca Basini

Gianluca già attivo come consigliere del Direttivo uscente è l’anima dei corsi sull’informazione scientifica del farmaco alla scuola di specialità di medicina generale. Tale iniziativa sta riscuotendo successo ai corsi sia a Piacenza che a Parma,

SEGRETARIA: Dr.ssa Laura Gnocchi

A Laura già Segretaria nel Direttivo uscente, è affidato l’Importante ruolo che la Segreteria ricopre all’interno dell’Associazione.

TESORIERE: Dr.ssa Paola Nicotera

Confermata, Paola rappresenta una garanzia per la gestione delle risorse della Sezione impegnandosi con costanti contatti con la Tesoreria nazionale ad utilizzare, come progetto pilota, l’utilissimo gestionale per le Iscrizioni dei soci, relativo ai versamenti quote e contabilità di Sezione oltre ad un utilizzo polivalente che tale software garantisce proiettando la Sezione tra quelle con un’organizzazione avanzata a livello nazionale.

CONSIGLIERI:

Dr. Manolo Schiavi

A Manolo si riconosce l’impegno per agevolare gli associati nella votazione on line studiando la piattaforma dedicata al rinnovo del Direttivo contribuendo a rendere la sezione al passo con i tempi nell’utilizzo della modalità in remoto.

Dr. Federico Mistretta

Ex Presidente della Sez. AIISF di Parma oggi unita alla Sez. di Piacenza al quale diamo il benvenuto nel nuovo Direttivo richiedendo collaborazione e attenzione soprattutto sul territorio di Parma.

Dr.ssa Fatima Cordero

Ringraziamo Fatima della disponibilità accordata andando a rafforzare l’attenzione e il monitoraggio del territorio parmense.

Dr.ssa Carla Passioni

Vice Presidente uscente distinta per essersi impegnata ad organizzare attività ludiche che hanno coinvolto informatori e medici.

Dr. Gabriele Segalini

Gabriele viene confermato nel ruolo di consigliere ( distinguendosi per le competenze informatiche, rappresenta una risorsa necessaria per approntare alcune future iniziative.

Alla Sez. interprovinciale AIISF Piacenza-Parma spetta affrontare continue sfide in un mondo come quello sanitario in costante evoluzione.

L’obiettivo della Sezione sarà quello di adeguarsi ai cambiamenti cercando di essere un prezioso supporto sia alla classe medica per una sanità performante in termini di terapie da adottare per i pazienti sia a supporto ai colleghi informatori nei problemi professionali e nella tutela, in tutte le sedi, degli interessi, culturali e tecnici, degli associati.

Comunicato Sez. AIISF Interprovinciale Piacenza – Parma

– Federata Fedaiisf –