La Tossicologia modifichi la sua visione sulle molecole naturali

Visto gli innumerevoli errori di valutazione nel merito e nel metodo scientifico utilizzato dalle numerose agenzie di controllo del rischio alimentare europee, nel valutare la tossicità in varie forme delle più disparate piante officinali dal Basilico, al the verde passando per l’aloe, il finocchio, la senna ecc… e altre dovremmo aspettarci di vedere in questo elenco nei prossimi mesi o giorni.

Urge la necessità come più volte denunciato o cercato di fare per mezzo stampa di una revisione profonda dei test di analisi tossicologica che riguardano i composti naturali di origine vegetale che al contrario di quelli di sintesi non possono e soprattutto non devono essere valutati al di fuori del loro contesto biologico, riferendomi con questo al fitocomplesso ciò è l’insieme dei composti presenti nella pianta o nella droga.

Questo perché come ci insegna l’esperienza scientifica le molecole si influenzano tra loro e molte volte la pianta adotta delle strategie per tenere sotto controllo molecole potenzialmente tossiche anche per se stessa creando degli antagonisti molecolari un esempio il cannabidioloCBD risulta essere un antagonista chimico del Delta-9-tetraidrocannabinolo THC che ne mitiga gli effetti psicoattivi di quest’ultimo. Nello stesso modo studi da me condotti su Aloe hanno dimostrato come seppur singoli composti o miscele di Aloina e Aloe emodina prese al di fuori del fitocomplesso possano avere effetti di alterazione dell’attività nucleare delle cellule gli stessi composti presi nel contesto dell’intero fitocomplesso sono del tutto non cancerogeni e genotossici, questo perché evidentemente all’interno della pianta vi sono composti antagonisti che annullano l’effetto genotossico o cancerogeno delle prime.

Continuare a voler attribuire effetti inesistenti a composti perché estrapolati dal proprio contesto è del tutto errato! La tossicologia e il mondo scientifico si interroghino sulla questione.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità, Valutazione e Ricerca Farmacognostica e Citotossicologica su Estratti Vegetali di Piante Officinali

Responsabile Scientifico Cytotoxicology Research Italy

Fondatore Movimento Salviamo Galileo – MSG

Roma – Italia

E-mail: paolo.pelini@gmail.com

http://www.paolopelinierbochimico.it

Ricevuto in Redazione 2 settembre 2022

PELINI (CRI): Bene l’intervento del Sottosegretario Centinaio in difesa del Balisico

Mi fa piacere constatare che dopo il mio intervento sul basilico e su altre piante officinali attaccate dall’europa e in particolare dalla Germania di essere cancerogene, si stia attivando una politica a difesa di queste che va esteso anche ad altre piante e composti naturali e all’intero settore farmaceutico naturale e salutistico!

Plaudo all’intervento del Sottosegretari alle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio per il suo intervento a difesa della filiera agroalimentare https://www.romadailynews.it/…/alimenti-centinaio-si…/ Per quanto mi riguarda continuerò a difendere il settore salutistico e farmaceutico naturale da qualunque genere di attacco con le armi della scienza. Paolo Pelini

Ricevuto in Redazione 3 settembre 2022