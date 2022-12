Sez. AIISF Palermo. Vestiti in dono presso la casa famiglia “Gesù Bambino” di Palermo.

Lunedì 19 dicembre 2022 il direttivo della sezione AIISF di Palermo, federata Fedaiisf, ha avuto il piacere di portare vestiti in dono presso la casa famiglia “Gesù Bambino” di Palermo.

L’iniziativa, partita in seno alla sezione, ha visto il contributo caloroso dei Soci, che si sono impegnati a raccogliere delle quote per questa iniziativa benefica ed altre che sono in corso.

I colleghi si sono intrattenuti con musica, giochi, balli con i bambini. È stata forte l’emozione nel vedere i loro volti illuminati dai teneri sorrisi: ci hanno riempito il cuore di gioia