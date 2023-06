La Sez. AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria. Patrocinio all’evento “La preservazione della fertilità”

Nella giornata del 9 Giugno, si è tenuta la seconda edizione dell’appuntamento annuale con “La preservazione della fertilità”. All’evento, svoltosi a Gioia Tauro presso la sala convegni Afrodite del GATJC Fertility Center, organizzato dal Dott. U. G. Tripodi e dalla Dott.ssa L. Cremonese, rispettivamente Direttore Sanitario e CEO del Centro e tutto il loro staff di eccellenza, hanno partecipato numerosi esponenti delle professioni sanitarie di diverse branche specialistiche quali ginecologi, urologi, oncologi, embriologi, biologi, psicologi e anche sociologi, rappresentanti di associazioni, professori universitari.

Sono stati attenzionati gli aspetti prettamente medici, come le indicazioni mediche alla preservazione e le relative tecniche, ma si è voluto dare un autorevole contributo soprattutto ad alcuni aspetti sociali che spesso passano in secondo piano quali:

La genitorialità raccontata dai figli dei social

La medicina riproduttiva in un mondo che cambia

Il “ruolo prezioso” della prevenzione ed i rischi legati alla sua mancanza

Il contagio emotivo nella preservazione della fertilità

Le responsabilità e le attività dei direttori dei centri di PMA ai quali viene sempre più richiesto di “essere esperti” su più fronti non solo di ambito medico

L’evento ha avuto un notevole riscontro positivo sia da parte dei partecipanti che dalle faculty.

La Sezione AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria, ha patrocinato l’evento. A corredo dell’articolo, la foto di alcuni delegati.

Comunicato Sez. AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria

Nota

Il GATJC Fertility Center nasce nel 1991 ad opera del Dott. Umberto Giacomo Tripodi, Direttore Sanitario del Centro.

Il Centro presenta alla base i requisiti propri di un’attività fondata con passione. Cresciuta secondo i più rigidi sistemi di controllo ed efficacia presenti nel settore. La collaborazione con organismi e strutture di fama internazionale consente al team operante al suo interno di apprendere le più nuove ed esclusive tecniche di lavoro.

La formazione e l’apprendimento continuo, sono il fulcro dell’attività. Le figure operanti al Centro GATJC sono tutte specializzate per eseguire le proprie mansioni ed educate per il lavoro in team. La cooperazione fra gli specialisti operanti sui diversi livelli punta al benessere del paziente ed al raggiungimento del risultato.