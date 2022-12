Sez. AIISF Piacenza. Un “sacco” di doni per i bambini della Pediatria

Grazie agli informatori scientifici del farmaco, Sezione AIISF di Piacenza (federata Fedaiisf), che oggi hanno portato un sacco di doni per i bambini della Pediatria e un pensiero rivolto al personale.

Una Santa Lucia diversa, nelle parole di Silvia Brega, presidente della giovane associazione: “Non siamo solo professionisti, siamo anche genitori che sanno cosa vuol dire, per un bambino, passare un periodo come questo in ospedale”.

Brega – aiutata per l’occasione da Claudia Gobbi e Laura Gnocchi, anche loro affiliate all’associazione – ha portato in ospedale un sacco colmo di pennarelli, matite, album da disegno e dolciumi.

A ricevere i doni, Eliana Tripolini, coordinatrice Pronto soccorso pediatrico, e Carlotta Granata, Pediatria.

