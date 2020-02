Fedaiisf Sez. Ferrara. Assemblea. All’O.d.G. Applicativo al Regolamento ISF in Emilia Romagna

Siamo lieti di informare tutti i colleghi che in data 28 febbraio anche la Sezione di Ferrara ha programmato una riunione allo scopo di fornire approfondimento sullo stato dell’arte riguardo l’Applicativo al Regolamento ISF Emilia Romagna con le nuove modalità per la registrazione della attività di informazione scientifica in Emilia Romagna.

Il nuovo direttivo eletto nel mese di dicembre si insedierà ufficialmente e verranno presentati i colleghi con i loro rispettivi incarichi.

Come presidente di nuova nomina la collega Alessia Cipriani invita i colleghi delle altre province a partecipare poiché saranno presenti i colleghi Camatti e Francia, nostri referenti al TAVOLO TECNICO di lavoro sull’informazione scientifica dell’Emilia Romagna. Il loro intervento è previsto come primo punto all’ordine del giorno.

La riunione si terrà venerdì 28 febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale San Benedetto in piazzale San Benedetto n.17

Il Direttivo Sez. Ferrara