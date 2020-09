Fedaiisf Frosinone. Avvicendamento in sezione: Paolo Petta nuovo presidente al posto di Silvio Correale

Vi scrivo per darvi comunicazione che dalla prossima settimana non ricoprirò più la carica di Presidente della Sezione FEDAIIDF di Frosinone, rimarrò nel direttivo come consigliere.

Questa decisione nasce da mie nuove esigenze professionale che non mi permettono più di dare il giusto supporto e attenzione alla Sezione come in passato.

Sono certo che il nuovo Presidente Paolo Petta saprà, dare al nostro territorio un valido contributo e ulteriori nuovi spunti di crescita!

Colgo l’occasione per inoltrare tutte le comunicazione al

Segretario Fabio di Donato e nei prossimi giorni sarà il nuovo Presidente a comunicarvi i suoi recapiti e riferimenti e di aggiornare il sito Fedaiisf con il nuovo nome del Presidente!

Ringrazio te Antonio e tutto il direttivo nazionale per il percorso fatto insieme.

Un saluto

Silvio Correale

P.S.: nel passaggio di consegna vi aggiorno su i dati anagrafici del nuovo Presidente della sezione:

Nome Pier Paolo

Cognome: Petta

Cellulare: 335 7755109

Vi chiedo inoltre di aggiornare il sito nazionale con il recapito telefonico del nuovo Presidente.

Vi ringrazio