Sez. AIISF Imperia. Iniziativa benefica

La Sez. AIISF di Imperia, federata Fedaiisf, comunica una iniziativa realizzata al fine di rendere più visibile la Nostra Figura Professionale e sopratutto fare Beneficenza.

Si tratta di 2 spettacoli organizzati, come specificato in fondo alla locandina, per donare fondi all’ORATORIO DON BOSCO,

Vi invitiamo a partecipare e divulgare gli eventi.

N.B.: chi avesse piacere di partecipare all’apericena, dalle 19:00 alle 20:45, dovrà necessariamente prenotarsi entro il martedì 19.

Notizie correlate: “Pillole di risate” a Vallecrosia: due serate di beneficienza organizzate dalla FEDAIISF Imperia