Svizzera. Dopo la carenza di personale un’ondata di licenziamenti

Questo rallentamento si trascinerà almeno per tutto il 2024, stando alle previsioni. E a patirlo maggiormente saranno i dipendenti più anziani. Già nel 2023, infatti, i tagli hanno interessato principalmente (l’80%) gli over 40. Oltretutto, più si è in là con gli anni, più si fa fatica a trovare un nuovo lavoro. Se Un under 30 in media impiega 3,1 mesi per ricollocarsi, per un over 50 queste tempistiche sono più che raddoppiate.