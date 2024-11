Tessera sanitaria digitale sull’app IO. Ma anche la patente

Tessera sanitaria in versione digitale dall’app IO, più di 90mila quelle già attivate

Federfarma 20/11/2024

Sono già più di 100mila i cittadini che hanno risposto alla notifica arrivata tramite app IO per attivare la tessera sanitaria e la patente di guida in versione digitale. Ci si prepara, così, a quello che accadrà presumibilmente nella prima metà del 2025, quando ci sarà l’implementazione del vero e proprio portafoglio digitale, l’IT-Wallet.

Secondo l’ultimo aggiornamento, a fronte di circa 300mila notifiche inviate, poco più di 90.500 cittadini hanno scaricato la versione digitale della tessera sanitaria e quasi 85.500 hanno scaricato la patente di guida.

Nei prossimi giorni è previsto un incremento delle notifiche che raggiungeranno fino a un milione di cittadini, per poi arrivare a tutti, dal 4 dicembre. In questa fase, le versioni digitali potranno essere usate come quelle cartacee. In farmacia, ad esempio, potrà essere esibita la tessera sanitaria digitale.

L’uso online, invece, per transazioni e accesso a vario titolo sarà disponibile dal 2025, quando si passerà al portafoglio digitale IT-Wallet.

In questa prima fase potranno essere caricate la tessera sanitaria, la carta europea per la disabilità e la patente. In futuro – a partire dal 2025 – si potranno caricare anche la tessera elettorale, il passaporto, i titoli di studio, eccetera.

Per effettuare il caricamento dei documenti sarà necessaria la già menzionata app Io, disponibile sui principali store. Ad essa si accede utilizzando lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o la Cie (Carta di identità elettronica). Ciò comunque dovrebbe cambiare nel prossimo futuro, poiché It Wallet diventerà un’app a sé stante.

Oltre che conservare i documenti, It Wallet permetterà di effettuare dei pagamenti digitali. Per riuscirci, il sistema si appoggerà a PagoPA, già presente all’interno di Io. Non è da escludere, inoltre, che in futuro vengano resi possibili anche pagamenti più all’avanguardia, come quelli con Satispay, con QR code o simili.

I documenti conservati all’interno del portafoglio digitale, è fondamentale ricordarlo, avranno un pieno valore legale: potranno essere esibiti su richiesta delle Forze dell’ordine, per accedere al proprio Fascicolo sanitario nazionale o per prenotare visite.

Nel 2026, poi, il portafoglio digitale sarà integrato con l’Eudi Wallet (European Digital Identity Wallet), ossia la sua versione europea.

Governo

IT-Wallet: tre documenti digitali su app IO per i primi 50.000 cittadini

Butti: “Dopo due anni di lavoro, oggi il primo passo verso la realizzazione del Sistema IT-Wallet”

Governo – 23 ottobre 2024

In attesa della piena operatività del Sistema di portafoglio digitale italiano, Sistema IT-Wallet, inizia il rilascio pubblico di Documenti su IO, la nuova funzionalità che permette ai cittadini di aggiungere al Portafoglio di app IO, l’app dei servizi pubblici, la versione digitale della Patente di guida, della Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia e della Carta Europea della Disabilità.

I tre documenti digitali potranno essere utilizzati in sostituzione dei corrispettivi documenti fisici e nello specifico, in questa prima fase, solo per contesti di verifica dal vivo:

la Patente di guida potrà essere utilizzata solo in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine;

potrà essere utilizzata solo in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine; la Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale;

permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale; la Carta Europea della Disabilità avrà i medesimi usi già previsti con la versione del documento fisico.

La funzionalità Documenti su IO è stata sperimentata nei mesi scorsi da un gruppo tecnico di valutazione, composto da addetti ai lavori e che ne ha valutato l’efficacia generale. A partire da oggi sarà progressivamente estesa ai cittadini italiani l’opportunità di avere accesso ai documenti, conferendo così piena validità legale alle versioni digitali dei documenti.

Il rilascio per i cittadini vedrà un calendario di abilitazione:

dal 23 ottobre 50.000 cittadini;

dal 6 novembre 250.000;

dal 30 novembre 1.000.000;

dal 4 dicembre per tutti gli utenti dell’app IO.

Nel rispetto della tutela della privacy e della normativa sulla protezione dei dati personali, gli utenti, all’interno delle prime tre finestre temporali di abilitazione sopracitate, saranno selezionati con criterio randomico all’interno della base utenti dell’app IO.

Con Documenti su IO, la sicurezza e la protezione dei dati dei cittadini sono sempre garantiti e l’identità è sempre verificata grazie all’autenticazione con CIE o SPID. Inoltre, si tratta di uno strumento non obbligatorio; i cittadini sono liberi di continuare a usare esclusivamente i documenti fisici.

“Dopo due anni di lavoro costante e discreto, il governo ha mosso il primo passo verso la realizzazione del Sistema IT-Wallet, una rivoluzione digitale che ho fortemente sostenuto fin dal mio insediamento e che andrà a regime nel 2025. Con l’introduzione dell’IT-Wallet, e anticipando i tempi del regolamento europeo EIDAS 2, l’Italia intraprende un percorso ambizioso verso l’evoluzione dei servizi digitali. Questo strumento offrirà ai cittadini nuove opportunità per l’utilizzo della loro identità digitale, garantendo al tempo stesso massima sicurezza e tutela dei dati personali.” ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti.

La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare, PagoPA S.p.A., gestore dell’app IO e IT-Wallet provider pubblico, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, società responsabile dell’emissione digitale dei documenti, e gli enti che forniscono i dati necessari alla creazione delle attestazioni e dei documenti digitali di propria competenza, MIT – Direzione generale per la Motorizzazione, MEF – Ragioneria Generale dello Stato e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, oltre a più di quindici altre amministrazioni che, a vario titolo, hanno partecipato attivamente, facilitando la realizzazione dell’iniziativa.

Documenti su IO