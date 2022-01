Top Employer 2022. Nella farmaceutica leader mondiale nelle risorse umane Boehringer Ingelheim. In Italia Takeda

Nel 2022, Top Employers Institute ha certificato oltre 1.857 organizzazioni in diversi paesi/regioni. Questi Top Employers certificati hanno un impatto positivo sulla vita di oltre 8 milioni di dipendenti a livello globale. Il programma di certificazione del Top Employers Institute valuta le pratiche delle persone delle aziende partecipanti attraverso un’indagine sulle migliori pratiche delle risorse umane verificate in modo indipendente e basata sui fatti, che copre sei domini e 20 sottoargomenti nell’intero spettro delle risorse umane:

Il processo di valutazione avviene attraverso 4 step:

Quest’anno, 11 organizzazioni sono state leader nelle risorse umane per le loro eccezionali strategie e pratiche delle persone in almeno 20 paesi ciascuna. Queste organizzazioni sono certificate per la loro coerenza nell’arricchire il mondo del lavoro su un palcoscenico veramente globale. Sono:

Boehringer Ingelheim

British American Tobacco

DHL Express

DHL Global Forwarding, Freight

Infosys

JTI

PepsiCo

Philip Morris International

Saint-Gobain

Takeda

Tata Consultancy Services

In Italia le aziende farmaceutiche prime classificate che hanno ricevuto la certificazione di Top Player sono

Takeda

Chiesi

Angelini

Baxter

Bracco

AstraZeneca Italia

Sanofi

MSD Animal Health

Eli Lilly Italia

Gruppo Servier Italia

MSD Italia

Boehringer Ingelheim Italia

Takeda ottiene, per il secondo anno consecutivo, la certificazione Top Employer 2022 in Italia. Takeda che si è classificata prima fra le aziende farmaceutiche Top Player è 12°, considerando la totalità delle industrie italiane che vede nelle prime 3 posizioni

Q8

Amazon

Gruppo AXA Italia

Chissà quale sarà il grado di soddisfazione dei dipendenti (quello verro, non pilotato) di queste aziende?

