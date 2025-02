Tracciatura dei medicinali. Decreto introduce “periodo di stabilizzazione di 24 mesi”

Nel Dlgs in Gazzetta risposte concrete alle criticità segnalate dalle aziende farmaceutiche

Comunicato stampa congiunto Farmindustria Egualia su decreto applicativo del Regolamento comunitario che prevede un periodo di stabilizzazione di 24 mesi

8 febbraio 2025

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo di applicazione in Italia del Regolamento UE in materia di tracciatura europea dei medicinali rappresenta una risposta concreta da parte del Governo, e in particolare del Ministero della Salute, alle criticità segnalate da Farmindustria ed Egualia nei mesi scorsi.

Il provvedimento prevede un periodo di stabilizzazione di 24 mesi nel quale industria, filiera e Pubblica Amministrazione potranno assicurare la continuità operativa nella produzione e nella fornitura dei farmaci e al contempo lavorare insieme per aggiornare le complesse procedure che le regolano.

È una misura – molto apprezzata – che dà certezze a tutta la filiera farmaceutica e conferma l’attenzione del Governo alla tutela della salute.

Il Decreto pone le basi per lavorare costruttivamente nelle prossime fasi della sua applicazione. Siamo fiduciosi che l’atteggiamento di apertura al confronto e al dialogo da parte di Istituzioni e imprese possa portare, in breve tempo, alle soluzioni tecniche necessarie per co – ntinuare ad assicurare la qualità della salute e la necessaria difesa della competitività dell’industria.

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2025, n. 10 – Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2025

Nota:

Dal 9 febbraio 2025 all’8 febbraio 2027 è previsto un periodo di stabilizzazione per le operazioni di apposi- zione e attivazione, verifica, disattivazione e riattivazione dell’identificativo univoco, secondo le istruzioni operative definite dal Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle fasi del periodo di stabilizzazione e sono definiti la composizione e le funzioni del medesimo tavolo tecnico. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al secondo perio- do non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

