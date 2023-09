Napoli. “Salute per tutti”. La partecipazione AIISF all’evento in Piazza Plebiscito

La sezione Aiisf di Napoli, Federata Fedaiisf, ha partecipato a “Salute per tutti“, manifestazione imponente, accanto ad altre associazioni del territorio che contribuiscono a garantire il benessere e la salute del paziente.

Invitarci per dare il nostro contributo formativo e informativo é stato un segnale forte di riconoscimento di una categoria troppe volte bistrattata. Incontrare dirigenti Asl, medici, infermieri, associazioni di pazienti e persone in attesa di sottoporsi alle visite specialistiche, al di fuori del consueto contesto lavorativo, ci ha consentito di spiegare meglio il nostro ruolo in ambito sanitario.

Facendoci aiutare da un opuscolo formativo ed accattivante nella grafica siamo riusciti ad ottenere la giusta attenzione dei nostri interlocutori che, in molti casi, hanno modificato la propria opinione sulla categoria.

La nostra presenza al Villaggio della Salute é un ulteriore passo verso un riconoscimento che meritiamo come professionisti e auspichiamo una sempre maggiore e frequente collaborazione con le istituzioni.

Un doveroso e sentito ringraziamento all’Assessore Dr. Vincenzo Santagata che con sensibilità e disponibilità ci ha voluto presenti.

Comunicato

Direttivo Aiisf Napoli

S𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 – 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲

Si è conclusa oggi la seconda edizione di Salute per Tutti “𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗻𝗮𝗽𝗼𝗹𝗲𝘁𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲, 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗯𝗲𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲” organizzate dal Comune di Napoli con il patrocinio della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’Asl Na1 centro, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, l’AOU Federico II e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, le Aziende Ospedaliere, gli Ordini Professionali, le Associazioni e Società Scientifiche, le Municipalità.

✅ È stato un evento di grande importanza, fortemente voluto dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per i cittadini di tutte le età con screening gratuiti volti a diffondere la cultura del benessere fisico e mentale

✅ Decine di migliaia gli screening diagnostici e le visite gratuite effettuate.

✅ Salute per tutti è anche l’espressione dei principi del nostro Servizio sanitario nazionale, nato per garantire a tutti gli individui che si trovano sul nostro territorio il diritto fondamentale alla tutela della salute, in maniera equa, uguale e universalistica.

✅ Un grazie, dunque, a tutti i professionisti sanitari e sociosanitari, quindi ai nostri medici, ai nostri farmacisti, biologi, chimici, psicologi, infermieri, che ogni giorno animano il Servizio sanitario nazionale, garantendo tale diritto. Senza di loro, senza la loro competenza e abnegazione, non può esserci salute

Comunicato istituzionale