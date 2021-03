Treviso. Verrà attivata piattaforma che consentirà di prenotare la seduta vaccinale in autonomia. Accessibile anche agli ISF

Da martedì prenotazioni online e 90 linee telefoniche aperte

Tra martedì e mercoledì l’Ulss annuncia anche l’attivazione della piattaforma regionale Aperto un canale al telefono per la pioggia di domande

La Tribuna di Treviso – 25 marzo 2021 – di Cristina Calzavara

Cittadini in attesa di convocazione, utenti che chiedono chiarimenti e informazioni. La vaccinazione di massa contro il Covid genera una pioggia quotidiana di richieste di informazioni: l’Ulss 2 rafforza sito e attiva 90 linee telefoniche.

Possono già prendere appuntamento online personale scolastico docente e non docente, psicologi, professioni sanitarie, operatori dei servizi ospedalieri e del territorio in appalto, operatori della protezione civile, veterinari, assistenti sociali comunali, polizia locale, assistenti domiciliari comunali, personale della Prefettura, personale del Tribunale, personale della Procura, informatori scientifici, dipendenti Ulss 2, operatori sanitari di strutture residenziali, semiresidenziali e diurne. odontotecnici, ottici, personale, sanitario e amministrativo, degli studi MMG, PLS, operatori sanitari studi odontoiatrici privati (no amministrativi), infermieri iscritti FNOPI (solo se esercitanti la professione), ostetriche iscritte FNOPO (solo se esercitanti la professione), biologi (solo se esercitanti la professione), donatori di sangue ed emocomponenti e volontari Avis, operatori del trasporto sociale dei comuni.

