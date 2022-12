Triste Natale. Ci ha lasciato la collega ISF Marianna Bacigalupo

Ci comunicano:

È mancata la collega Marianna Bacigalupo, persona coraggiosa e positiva, sempre disposta ad aiutare il prossimo. Lavorava nella Liguria Levante.

Lascia una figlia quindicenne.

Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia.

Il funerale si terrà a Lavagna domani 24 dicembre alle ore 15 presso oratorio SS Trinità.

Il Natale dovrebbe essere un momento di gioia, in cui condividere i sorrisi, in cui scambiarsi gli auguri, i doni… e rivedersi dopo tanto tempo. Ma tragiche notizie come questa fanno passare la voglia di stare in compagnia e trascorrere i giorni delle Festività diventa difficile.

Soprattutto poi nel periodo natalizio, più acuto è il dolore perché ad esso si accompagna la consapevolezza di un tempo che non potrà mai più tornare e di un Natale che da gioioso giorno di festa è improvvisamente diventata un tragico giorno di lutto.

A nome della Redazione e di Fedaiisf tutta esprimiamo le nostre più commosse condoglianze ai familiari della cara Marianna.

P.S.: i colleghi e gli amici di Marianna stanno organizzando una raccolta fondi a favore della giovane figlia che improvvisamente si ritrova sola. Quando ci indicheranno le modalità di raccolta le comunicheremo