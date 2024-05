Una Petizione per Riconoscere la Professione di Naturopata per Animali

La Figura del Naturopata per Animali (Naturopata Veterinario) è oramai divenuta indispensabile nel panorama nazionale per il benessere animale come figura di supporto a quella del medico veterinario ma ancora di più deve essere una figura di primo piano nella ricerca e nella divulgazione scientifica sui rimedi naturali in ambito del benessere animale.

Per questo motivo lanciamo oggi una petizione al governo italiano affinché si impegni a tutelare migliaia di donne e uomini che ogni giorno esercitare la professione con dedizione e abnegazione riconosciendola ufficialmente nella legislazione italiana e a tutti gli effetti.

Link Petizione: https://chng.it/nqsQKtv5TW

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

