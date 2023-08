USA. Azienda farmaceutica multata per fissazione illegale del prezzo di farmaci

Teva pagherà 225 milioni di dollari di multa negli Stati Uniti

Anche Glenmark ha accettato di pagare una sanzione penale di 30 milioni di dollari

21 agosto 2023

Il gigante farmaceutico israeliano Teva pagherà più di 225 milioni di dollari agli Stati Uniti in cambio della sospensione delle accuse per la fissazione illegale dei prezzi dei farmaci, ha annunciato lunedì (21 agosto) il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Nello stesso comunicato, il ministero americano indicava che anche l’indiano Glenmark aveva accettato di pagare 30 milioni di dollari per porre fine a simili cause legali.

Teva e Glenmark sono “la sesta e la settima società che riconoscono la fissazione illegale dei prezzi”, per un importo complessivo fino ad oggi di 681 milioni di dollari di multe, sottolinea il ministero in un comunicato stampa. Tra le altre cinque società che hanno pagato pesanti multe per dirimere le cause ci sono Sandoz, controllata del colosso farmaceutico svizzero Novartis e la controllata americana del gruppo israeliano Taro Pharmaceuticals che hanno accettato nel 2020 di pagare rispettivamente 195 e 205,7 milioni di dollari.

In accordo con il Dipartimento di Giustizia, “Teva pagherà una multa di 225 milioni di dollari, la più grande finora per un procedimento antitrust a livello nazionale”, secondo il testo. Dovrà anche donare farmaci per 50 milioni di dollari alle organizzazioni umanitarie. Entrambe le società disinvestiranno anche dalla produzione di Pravastatin, un popolare farmaco per abbassare il colesterolo, “chi era al centro del loro complotto per fissare i prezzi”afferma il ministero.

