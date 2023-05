AIFA. Domande&Risposte attinenti al Servizio Online “IMS – Informatori Scientifici”

Per agevolare le imprese farmaceutiche utenti del Servizio Online “IMS – Informatori Scientifici” si forniscono, in forma di Domande & Risposte, alcuni chiarimenti sulla pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari disciplinata dal Titolo VIII del d.lgs. 219/2006.

Questo documento annulla e sostituisce gli analoghi pubblicati sul Portale AIFA in data 10 febbraio 2013 e 22 giugno 2016.

AIFA – Pubblicato il: 03 maggio 2023

Domande&Risposte attinenti al Servizio Online “IMS – Informatori Scientifici” [0.61 Mb] [PDF]

Informazione medico-scientifica

Attraverso la divulgazione di un’informazione indipendente, l’AIFA intende favorire l’impiego sicuro e appropriato dei medicinali, orientando le scelte terapeutiche dei medici sulla base delle evidenze scientifiche (EBM) a tutela dei pazienti. L’intento è quello di connotarsi quale principale fonte autorevole di notizie e aggiornamenti in materia farmaceutica, sia per quanto attiene le attività più strettamente regolatorie che quelle inerenti la promozione di una nuova cultura del farmaco, basata sull’etica e sulla trasparenza.

L’Ufficio Informazione Scientifica si occupa dell’attività di verifica e monitoraggio sui Materiali Promozionali depositati in AIFA dalle Aziende Farmaceutiche, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 219/2006 in merito all’Informazione Medico Scientifica.

Tra gli strumenti d’informazione che l’AIFA mette a disposizione dei pazienti e degli operatori sanitari vi è il Centro Informazione Indipendente sul Farmaco con una serie di documenti esplicativi che verranno via via pubblicati sul portale su argomenti specifici; inoltre è stato previsto un filo diretto con gli utenti (pazienti e operatori sanitari) grazie al Servizio Farmaci-line.

Uffici di riferimento

Ufficio Informazione Scientifica Cinzia Berghella

