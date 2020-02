AIFA. Aggiornamento del Manuale Utente Front End IMS relativo alla Scheda Informatori Scientifici e al Deposito del Materiale Promozionale

Si rende noto che l’Ufficio Informazione Scientifica, preso atto di varie segnalazioni ricevute da Associazioni delle aziende farmaceutiche e da singole ditte e considerate valide le ragioni esposte — anche alla luce delle indicazioni già fornite dall’Ufficio medesimo con i documenti di Domande e Risposte pubblicati negli anni 2013 e 2016 — ha ritenuto opportuno di procedere ad un aggiornamento puntiforme del Manuale Utente.

L’aggiornamento del Manuale Utente Ruolo Azienda Ver. 2.1 del 20/06/2019 riguarda il chiarimento circa l’obbligatorietà della compilazione del campo “Comunicazioni” (ora a pag. 39), la revisione del paragrafo “2.4.4 Acquisizione pratica di Modifica MP”, con aggiunta di due nuovi periodi iniziali in sostituzione del primo precedente (ora a pag. 40), e l’eliminazione della previsione contenuta nella parentesi che chiudeva l’ultimo periodo di pag. 42 della precedente versione.

La versione corrente, qui allegata, è identificata come “Manuale Utente Ruolo Azienda versione 2.1.1 del 07/02/2020” e, a breve, sarà resa scaricabile direttamente dal Sistema IMS – Informazione Medico Scientifica presente sul Front-End.

PDF Manuale Utente Ruolo Azienda (versione 2.1.1 del 07/02/2020) [6.39 Mb] >

AIFA – 7 febbraio 2020

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità di compilazione da parte delle Aziende Farmaceutiche della scheda per la trasmissione dei dati sugli informatori scientifici e sulle loro attività all’Ufficio Informazione Scientifica dell’AIFA, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 degli articoli 122 “Requisiti e attività degli informatori scientifici” e 126 “Servizio scientifico” del d.lgs. 219/2006. La compilazione della “scheda” sul Front End sostituisce a tutti gli effetti l’invio della stessa secondo le modalità precedentemente previste e in vigore fino al 2017; le nuove funzionalità dell’applicazione “IMS – Informazione Medico Scientifica” rese disponibili sul Portale AIFA consentono, grazie all’applicazione Front End, l’invio e l’archiviazione dei dati in modalità digitale.

L’Ufficio Informazione Scientifica si occupa dell’attività di verifica e monitoraggio sui Materiali Promozionali depositati in AIFA dalle Aziende Farmaceutiche, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 219/2006 in merito all’Informazione Medico Scientifica.

Ufficio Informazione Scientifica

Cinzia Berghella