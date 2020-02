AIFA pubblica l’aggiornamento mensile delle Liste di Trasparenza. Un medicinale equivalente costituisce un notevole vantaggio sia per il SSN che per il cittadino

L’Agenzia Italiana del Farmaco rende disponibile l’aggiornamento delle liste di trasparenza dei farmaci equivalenti con i relativi prezzi di riferimento aggiornati al 17 febbraio 2020.

Le liste – aggiornate mensilmente – contengono gli elenchi dei medicinali equivalenti autorizzati e classificati in fascia A (ovvero a carico del SSN). Si tratta di farmaci che hanno composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali rispetto al medicinale di riferimento.

AIFA ricorda che l’immissione in commercio di un medicinale equivalente costituisce un notevole vantaggio sia per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che per il cittadino, dal momento che i risparmi conseguiti possono essere investiti sui nuovi medicinali innovativi per patologie rare o croniche e che, a parità di qualità, sicurezza ed efficacia, si amplia la platea di pazienti che possono accedere al medicinale.

Pubblicato il: 18 febbraio 2020 AIFA