Cavalieri del Lavoro 2026. Insigniti Sergio Fontana della Farmalabor (farmaceutica) e Aberto Sorbini Enervit (integratori)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 27.05.2026, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, On. Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza: ANDRONACO Vincenzo – Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero COIN Roberto – Artigianato Orafo – Veneto CVETIC Marina – Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo DA ROS Katia – Industria Prodotti refrigeranti – Veneto D’AMICO Sabato – Industria Produzione alimentare – Campania DELLADIO Lorenzo – Industria Abbigliamento sportivo – Trentino – Alto Adige DOGLIANI Matterino – Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte FONTANA Giuseppe – Industria Metalmeccanica – Lombardia FONTANA Sergio – Industria Farmaceutica e cosmetica – Puglia GIRONDI Giorgio – Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto GOZZI Antonio – Industria Siderurgica – Liguria GRITTI Gioconda – Terziario Ristorazione – Lombardia IBBA Giangiacomo – Terziario Grande distribuzione – Sardegna INVERNIZZI Ambrogio – Agricoltura Produzione lattiero casearia – Piemonte LASTRUCCI Carlo — Industria Elettronica – Toscana MARSIAJ Giorgio – Industria Componenti auto e spazio – Piemonte MORO Elisabetta – Industria Macchine dosatura – Veneto NEGRO Giancarlo – Terziario Servizi informatici – Puglia PALLINI Micaela – Industria Distilleria – Lazio PIRACCINI Bruno – Industria Ortofrutta – Emilia – Romagna PONTI Giacomo – Industria Alimentare – Piemonte SORBINI Alberto – Industria Produzione integratori alimentari – Lombardia TROMBETTI Marco – Terziario Informatica – Lazio VITALE Giuseppa – Terziario Commercio al dettaglio alimentare – Sicilia ZUCCHI Patrizia – Industria Distribuzione energia – Emilia – Romagna Roma, 27/05/2026 (II mandato) Comunicato Presidenza della Repubblica Chi Sono

Importante riconoscimento per l’imprenditoria italiana e del Mezzogiorno: Sergio Fontana, farmacista e fondatore della Farmalabor srl, è stato insignito della prestigiosa onorificenza di Cavaliere del Lavoro da Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro tra cui l’imprenditore canosino. Il titolo premia una carriera eccezionale spesa a cavallo tra professione farmaceutica, innovazione industriale e costante impegno nel mondo associativo e accademico. Nato a Canosa di Puglia nel 1967 da una storica famiglia di farmacisti, Sergio Fontana ha saputo trasformare la tradizione scientifica familiare in una realtà aziendale leader a livello internazionale.

Nel 2001 Fontana fonda Farmalabor srl, oggi azienda di riferimento nella produzione e distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e alimentare. Sotto la sua guida, l’azienda è diventata il volto dell’eccellenza galenica italiana in Europa, arrivando a rappresentare l’Italia all’interno del prestigioso consorzio europeo Galenos. Al successo di Farmalabor si affiancano la Sergio Fontana srl e l’espansione internazionale con la Farmalabor Serbia d.o.o. Il percorso di Sergio Fontana si distingue per un profondo legame con la comunità scientifica. Autore di oltre trenta pubblicazioni su riviste internazionali, ha ricoperto il ruolo di docente presso la Facoltà di Farmacia dell’Università Statale di Milano ed è titolare di numerosi brevetti industriali innovativi (tra cui i veicoli farmaceutici Base Chopin e Base Wagner, e tecnologie per la stampa 3D di forme farmaceutiche solidi) sviluppati anche in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari. Proprio l’Ateneo barese, nel 2023, gli ha conferito la Laurea Honoris Causa in Economia “Innovazione, Governance e Sostenibilità”, a testimonianza del suo modello di gestione aziendale etico e all’avanguardia.

Già Presidente di Confindustria Puglia, di Confindustria Bari-BAT e di Confindustria Albania, nonché componente del Consiglio Generale di Confindustria Nazionale, Fontana ha da sempre messo la sua esperienza al servizio della crescita del territorio. Attualmente siede, tra le varie cariche, nella Giunta di Farmindustria e ricopre il ruolo di Consigliere Reggente della Banca d’Italia (sede di Bari). All’impegno economico ha sempre affiancato quello culturale, come dimostra la presidenza della Fondazione Archeologica Canosina, la presidenza onoraria dell’Orchestra Filarmonica Pugliese e il recente “Premio Menichella” per il mecenatismo culturale.

“Questo riconoscimento non è un traguardo personale, ma il premio al lavoro di una squadra straordinaria e a una terra, la Puglia, capace di esprimere innovazione ai massimi livelli”, ha commentato a caldo il neo Cavaliere del Lavoro, ricordando il motto che da sempre guida la sua visione: “La Storia non si fa con i ‘se’, ma con i ‘nonostante’”.

– Foto Ufficio stampa Sergio Fontana –

Alberto Sorbini è presidente e AD di Enervit, azienda fondata dal padre nel 1954 come impresa farmaceutica di prodotti fitoterapici e oggi specializzata nella ricerca e nella produzione di integratori per attività sportive e nella nutrizione funzionale. Entrato in azienda negli anni ’80, ne diviene amministratore delegato nel 1991. Sotto la sua guida vengono realizzati investimenti in ricerca, viene inaugurato il nuovo stabilimento di Erba e potenziato lo storico sito produttivo di Zelbio. Nei primi anni Duemila lancia il marchio EnerZona, linea di prodotti nutrizionalmente bilanciati diffusa in tutta Europa. Opera con due stabilimenti in Lombardia ed è presente in Spagna con una filiale. L’export è di circa il 17%. Occupa 340 dipendenti.

Tennista fino ai 25 anni, otto volte corridore alla maratona di New York, appassionato di scialpinismo fin da piccolo, oggi Sorbini, seconda generazione di Enervit, si dedica soprattutto alla bicicletta, «che è anche un’occasione importante di networking», dice l’imprenditore. Il legame dell’azienda con il ciclismo è di lunga data: risale ai primi anni Settanta la collaborazione con il Giro d’Italia, e ora la società è official nutrition partner dell’Uae Team Emirates, affiancando il campione Tadej Pogacar. Ma è il mondo dello sport in generale a essere connesso a Enervit. «Tra i nostri ambassador abbiamo sempre avuto i più grandi atleti, da Sara Simeoni ad Alberto Tomba. Oggi ci sono campioni come Jannik Sinner, Nadia Battocletti e l’atleta di endurance Francesco Puppi — racconta Sorbini —. La passione per lo sport fa parte del nostro dna e comincia dagli anni Settanta, quando per primi ci siamo concentrati su due aspetti ancora poco conosciuti in Italia: la ricerca dietetica e l’attività sportiva». Lo scorso anno Enervit, quotata sull’Euronext Milano, ha superato per la prima volta i cento milioni di ricavi, toccando i 103,2 con un ottimo ebidta di dieci milioni (+5,1%), utile a 4,3 milioni (+ 3,2%) e posizione finanziaria netta positiva per 2,4 milioni, in miglioramento sul 2024. Con questi numeri, la società è entrata nella classifica dei Champions de L’Economia e ItalyPost, insieme alle aziende più performanti del Paese. Il Gruppo Enervit è composto dalla Capogruppo Enervit S.p.A. e dalle controllate al 100% Equipe Enervit S.r.l., Enervit Nutrition Limited, Enervit Nutrition AS, Enervit Nutrition GmbH e Enervit Nutrition SLU.

L’azionariato di Enervit S.p.A. risulta così composto: Alberto Sorbini (17,74%),Giuseppe Sorbini (17,74%), Maurizia Sorbini (14,78%), tramite tre società holding unipersonali, e Duke Investment S.r.l. (31,09%), società con socio unico. La famiglia Sorbini, tramite le tre società holding unipersonali, esercita il controllo di maggioranza del capitale in forza di un patto parasociale sottoscritto in data 12 novembre 2025.