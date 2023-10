Azione di Viscus album L. su Diabete e Ipertensione in ambito Veterinario

Revisione sistemica sul potenziale del Vischio (viscus album) come Antidiabetico e AntiIpertensivo in ambito veterinario.

E’ stata pubblicate recentemente su Preprints.org MDPI la revisione che hop condotto sul Vischio album e il suo potenziale antidiabetico e antipertensivo in ambito veterinario, i dati da me raccolti se pur necssari di ulteriori aprofondimenti clinici, di tossicologia ecc… inducono a pensare che questa pianta emiparassitaria potrebbe essere utile nel contrasto a queste importanti patologie cardiovascolari in alcuni animali come il cane per quanto riguarda l’ipertensione.