AIFA. Report monitoraggio: 35 nuovi principi attivi, 20 farmaci orfani, 49 nuove estensioni

Valutazioni Economiche – Report di Monitoraggio 2022

Nella sezione del sito “Valutazioni Economiche” è disponibile il Report di monitoraggio 2022 sulle analisi farmaco-economiche e di impatto sul budget sottomesse ad AIFA nei Dossier di richiesta della rimborsabilità e del prezzo.

Nel corso del 2022, sono stati sottomessi ad AIFA n.106 Dossier P&R in cui erano presenti analisi farmacoeconomiche e/o di impatto sul budget e che sono state oggetto di valutazione e revisione da parte dell’UVE (Ufficio Valutazioni Economiche) ai fini dell’istruttoria nell’ambito del procedimento di definizione del prezzo e della rimborsabilità.

Di questi, n.20 dossiers sono relativi a farmaci orfani, n.35 a nuovi principi attivi, n.49 a nuove estensioni di indicazioni di farmaci già rimborsati, e n.2 ad altre tipologie negoziali. le analisi maggiormente sottomesse dalle aziende a supporto della richiesta di rimborsabilità e prezzo sono quelle di costo efficacia in combinazione con quelle di impatto sul budget, seguite dalle analisi di solo impatto sul budget.

Nel 2022, la disponibilità del modello di costo-efficacia o di impatto sul budget in formato elettronico aperto e modificabile è stata garantita, al momento della sottomissione del Dossier, complessivamente nel 93% dei casi (Figura 4), rispetto al 40% del 2021 ed all’8% del 2020.

Relativamente ai report tecnico-scientifici sui nuovi medicinali innovativi di particolare interesse da parte del SSN e per i quali sono disponibili dati economico-sanitari sufficienti e verificabili da parte dell’Agenzia, nel corso dell’anno sono stati pubblicati sul sito istituzionale AIFA i report di Tecartus® (brexucabtagene autoleucel) e di Libmeldy® (atidarsagene autotemcel), con la contestuale versione in lingua inglese di quest’ultimo.

Infine, nel corso dell’anno, l’UVE (Ufficio Valutazioni Economiche) ha avviato i cosiddetti “scoping meeting” con l’azienda farmaceutica titolare del medicinale per il quale richiede l’ammissione a rimborso da parte del SSN. Tale procedura, in attuazione del DM 2 agosto 2019, è stata utilizzata dall’ufficio per acquisire approfondimenti tecnici sulle modellizzazioni economiche, o richieste di revisione, o di integrazione, dei dati farmacoeconomici sottoposti all’Agenzia.

AIFA – Pubblicato il: 13 marzo 2023

Report monitoraggio 2022