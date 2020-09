AIISF Bergamo, tavolo di lavoro fra medici ed informatori riconosciuto da OMCeO BG

N.d.R.

Promuovere valore ed eticità in una professione come la nostra poco conosciuta da i non addetti ma apprezzata dai medici non ha richiesto molte parole. Il desiderio di costituire un tavolo paritetico con entrambe le figure, medici ed informatori, è stato colto in tempi rapidi dall’ordine dei medici bergamaschi anche perché coloro con cui ho parlato legavano la ripresa della nostra attività come un ritorno alla normalità.

Oggi siamo riconosciuti consulenti del medico e molto abbiamo imparato, grazie all’emergenza COVID, su quanto sia pericoloso non avere informazione scientifica sul farmaco perché col senno di poi e con le opportune conoscenze scientifiche avremmo potuto salvare molte più vite umane di quanto fatto nei mesi trascorsi, questo a Bergamo purtroppo lo abbiamo capito bene!

Il nostro desiderio come associazione AIISF Bergamo era riprendere la nostra attività: portare conoscenza scientifica rispettando tutte le norme di sicurezza per il medico, il personale dello studio, i pazienti e per gli stessi informatori scientifici. In quest’ottica sono stati molto apprezzati i seguenti documenti: manuale delle best practice e il sondaggio per una informazione di qualità.

Con la speranza di avere l’attenzione che meritiamo condivido con tutti i colleghi i nostri strumenti:

a) manuale delle best practice

b) sondaggio sull’informazione scientifica

Buon lavoro a tutti

Andrea Arena