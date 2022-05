AIISF Forlì Cesena Rimini. Rinnovato il Direttivo sezionale

Il 12 maggio scorso la sezione di Forlì Cesena e Rimini si è riunita in assemblea per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. L’incontro è avvenuto presso la sala dell’Hotel Verde Mare di Santarcangelo di Romagna.

È stata l’occasione anche per presentare meglio le finalità della nostra associazione e per attivare nuove collaborazioni sul piano delle attività sociali per il futuro essendo una sezione interprovinciale con 119 iscritti e con molti impegni da portare avanti nel prossimo triennio.

Dopo il confronto in assemblea si è proceduto alle votazioni che hanno visto eletti i seguenti Colleghi: Lamberto Zannotti presidente, Marcello Succi vice-presidente, Aurelio Zema segretario, Felicia De Caro tesoriere, Luigi Lucchini, Emanuele Panighelli e Silvia Versari consiglieri.