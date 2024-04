AIISF Marche. Donazione a favore di Casa AIL Pesaro

Gli ISF della sezione Marche, da sempre in prima linea per una corretta informazione medico scientifica presso le strutture sanitarie del territorio, sono orgogliosi di poter essere utili alle Associazioni che hanno a cuore la salute del paziente.

In data 23 Marzo 2024, l’AIISF Marche ha fatto una donazione all’Associazione Casa AIL di Pesaro di 4 materassi che saranno utilizzati per il completamento dell’arredo di uno degli appartamenti che vengono messi a disposizione alle famiglie dei degenti all’ospedale di Muraglia di Pesaro.

E’ stato impattante incontrare le famiglie che usufruiscono di questo servizio e parlare con i rappresentanti dell’associazione, capire quante iniziative svolgono e quanto aiuto danno non solo ai pazienti, ma anche ai loro familiari.

Migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie è uno degli obiettivi di AIL. Il malato ematologico deve necessariamente sottoporsi a lunghe terapie che possono essere garantite soltanto da Centri di Ematologia altamente specializzati, e per il paziente che risiede lontano dal proprio Centro, queste terapie comportano ulteriori periodi di ricovero dopo la prima fase di ospedalizzazione. Casa AIL consente di evitare periodi di ospedalizzazione prolungata in quanto i pazienti sono ospitati, insieme ai loro famigliari, in strutture nelle vicinanze dell’ospedale, riducendo così anche l’impatto delle ospedalizzazioni sulla spesa per la sanità pubblica. Inoltre, recenti studi hanno dimostrato una minore incidenza delle infezioni post-trapianto per i pazienti ospitati a Casa AIL rispetto a quelli ospedalizzati.

Il soggiorno presso Casa AIL è a titolo gratuito. Il villaggio Casa AIL inaugurato il 16 maggio 2009, è composto attualmente da due palazzine con dodici appartamenti; Il villaggio è situato vicino all’ospedale di Muraglia, circondato dal verde è situato in posizione panoramica. L’ospedale è facilmente raggiungibile con un percorso pedonale di circa duecento metri.

Il dott. Massimo Sierra, Presidente dell’Associazione Casa AIL, ha espresso la sua gratitudine ad AIISF Marche e a tutti i suoi Soci.

