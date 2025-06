Marche. Pubblicato il regolamento regionale del Registro degli Informatori scientifici

Il 16 giugno la Regione Marche ha approvato il “Regolamento Regionale del Registro degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco” in base alle disposizioni della legge regionale 2/2025.

REGOLAMENTO REGIONALE DEL REGISTRO DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI

DEL FARMACO E DEL PARAFARMACO (L.R. del 13 marzo 2025 n. 2)

La L.R. n. 2/2025, all’ art. 1, istituisce presso la Regione Marche il Registro degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco (di seguito indicato “Registro”), affinché gli informatori scientifici, regolarmente iscritti, garantiscano, su tutto il territorio regionale, il continuo aggiornamento sui farmaci e parafarmaci in favore degli operatori sanitari.

Al fine di regolamentare le modalità di iscrizione al registro degli Informatori Scientifici del

Farmaco e del Parafarmaco, vengono adottate le seguenti indicazioni:

1. Nel Registro sono iscritti tutti gli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco

operanti nel territorio regionale (art. 2, comma 1, L.R. 13 Marzo 2025, n. 2).

2. L’iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dal presente

Regolamento.

3. L’iscrizione al Registro degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco

avviene a seguito di trasmissione dei dati che le Aziende Farmaceutiche sono tenute a

comunicare al Settore Assistenza Farmaceutica, protesica, dispositivi medici, secondo

quanto stabilito dall’art. 1 dell’Allegato A alla DGR n. 224/2024, e che vengono di seguito

riportati:

a) Aziende farmaceutiche:

– denominazione dell’Azienda farmaceutica;

– nome, cognome, codice fiscale, data inizio attività dei propri informatori scientifici del farmaco, specificando l’eventuale area terapeutica nella quale essi operano e

l’ambito territoriale in cui svolgono la loro attività (specificare l’ambito provinciale e/o di AST e/o AO);

– codice identificativo dell’Azienda farmaceutica (fonte Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA) e di eventuali Aziende farmaceutiche consociate o associate;

– certificazione del possesso dei requisiti da parte informatori scientifici di cui all’art. 122 del D.Lgs. 219/2006, con particolare riferimento a:

• diploma di laurea in una delle discipline previste dal medesimo art. 122;

• svolgimento dell’attività di informazione scientifica sulla base di un rapporto di

lavoro univoco, fatta salva l’eventuale deroga concessa dal Ministero della Salute;

• nominativo del responsabile scientifico;

• nominativo del responsabile aziendale di farmacovigilanza.

b) Aziende produttrici/fornitrici di DM/IVD, alimenti destinati a fini medici speciali

(AFMS) e integratori:

– dati dell’Azienda produttrice/fornitrice di DM/IVD, AFMS, integratori;

– nome, cognome, codice fiscale, data inizio attività dei propri informatori scientifici,

specificando l’eventuale area terapeutica/tematica nella quale essi operano e

l’ambito territoriale in cui svolgono la loro attività (specificare l’ambito provinciale e/o di AST e/o AO);

– autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 122 del D.Lgs. 219/2006,

con particolare riferimento a:

• diploma di laurea in una delle discipline previste dal medesimo art. 122;

• svolgimento dell’attività di informazione scientifica sulla base di un rapporto di

lavoro univoco, fatta salva l’eventuale deroga concessa dal Ministero della Salute;

• nominativo del responsabile scientifico;

• nominativo del responsabile aziendale di dispositivo-vigilanza.

4. I dati di cui al punto 3 devono essere inviati al seguente indirizzo PEC:

regione.marche.assistenzafarmaceutica@emarche.it, utilizzando il format reperibile al

seguente link:

https://www.regione.marche.it/portals/3/Aree_attivita/Area_farmaceutica/MARCHE%0isf.xlsx.

5. Ogni successiva variazione nell’elenco dei nominativi dovrà essere comunicata entro

30 giorni.

6. Gli informatori dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento con fotografia,

secondo quanto stabilito dall’art. 1, Allegato A alla DGR n. 224/2024. Il tesserino viene

fornito dall’Azienda farmaceutica, di DM/IVD, alimenti destinati a fini medici speciali

(AFMS), o integratori, e deve essere esibito/indossato per l’accesso nelle strutture del

SSR, incluse le strutture amministrative, Regione Marche, Agenzia Regionale Sanitaria

oltre a quelle convenzionate/accreditate.

7. Gli Informatori Scientifici del Farmaco iscritti al Registro, possiedono i requisiti di legge

richiesti dal D. Lgs. 219/06 e s.m.i. concernenti la pubblicità dei medicinali per uso

umano.

8. Coloro che, alla data di pubblicazione del presente Regolamento non ne sono in

possesso, dovranno conseguire i titoli e acquisire le competenze tecnico scientifiche

richiesti, per poter svolgere l’attività di informazione scientifica del farmaco nella

Regione Marche.

9. Gli Informatori Scientifici del Parafarmaco iscritti al Registro hanno sottoscritto un

regolare contratto di lavoro e devono essere in possesso di adeguata formazione.

L’Azienda per cui operano provvederà alla formazione presso un qualsiasi ente privato

o pubblico riconosciuto che, a fronte di un percorso di studi e al superamento di un

esame finale, rilasci un attestato di qualifica professionale che certifichi l’acquisizione delle nozioni tecnico scientifiche sufficienti allo svolgimento dell’attività di informazione

scientifica del parafarmaco.

10. L’elenco degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco iscritti al Registro

viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale Sanitaria e viene

aggiornato ogni 6 mesi.

