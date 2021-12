AIISF Trapani. Lotteria benefica a favore della comunità alloggio “I piccoli del Filo d’Arianna” di Mazara del Vallo

Gli informatori scientifici della sezione AIISF di Trapani, federata Fedaiisf, hanno il piacere di condividere con tutti voi la nostra iniziativa di solidarietà.

Abbiamo organizzato una raccolta fondi che ha coinvolto colleghi e amici dell’AIISF di Trapani che ha avuto inizio in estate con un aperitivo e successivamente è proseguita con una lotteria a premi che si è conclusa con l’estrazione avvenuta il 20 dicembre.

In palio c’era come primo premio un dipinto del collega alcamese Francesco Grimaudo, che ringraziamo vivamente, e come secondo e terzo rispettivamente un cesto natalizio e una bottiglia di prosecco.

Siamo riusciti a raccogliere la significativa cifra di €860 che sarà donata per l’acquisto di materiale utile (e di cui vi daremo notizie) per il lavoro svolto dalla comunità alloggio “I piccoli del Filo d’Arianna” di Mazara del Vallo la cui attività è un servizio socio-assistenziale residenziale, che accoglie bambini da 0 a 10 anni, esposti ad esperienza sfavorevoli infantili e perciò allontanati momentaneamente dal proprio contesto familiare.

Ringraziando ancora una volta quanti hanno contribuito alla raccolta, concludiamo dicendo, che queste giornate sono state un’esperienza unica ed emozionante per fare gruppo e consolidare l’identità di associazione.

Con l’occasione porgiamo i nostri migliori auguri di buone feste a tutti.

Comunicato AIISF -FEDAIISF Sezione TRAPANI – 22 dicembre 2021