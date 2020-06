Alle 18,30 videoconferenza del Coordinamento Fedaiisf Emilia Romagna sul nuovo protocollo regionale sugli ISF

Viste le importanti novità che sono emerse dal nuovo protocollo regionale sull’attività degli ISF, si è ritenuto opportuno organizzare una videoconferenza su Zoom e YouTube, oggi lunedì 8 giugno alle ore 18:30, per poter illustrare nel dettaglio tutti gli aspetti pratici del documento prodotto dalla Regione Emilia Romagna: saranno presenti i colleghi Mazzarella e Camatti per Fedaiisf e i tre colleghi ISF che hanno partecipato al gruppo di lavoro in rappresentanza delle sigle sindacali, Baldini UIL, Gualandi CGIL e Francia CISL.

I colleghi iscritti AIISF\FEDAIISF collegati con Zoom potranno assistere alla conferenza e fare domande al termine.

Su Youtube il link è https://youtu.be/Rp1yHKMiMSw

Il coordinamento FEDAIISF Emilia Romagna

Notizie correlate: Il nuovo protocollo regionale sull’attività ISF