Auguri di Buon Natale da AGITO

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione delle festività natalizie, AGITO desidera ringraziarvi per il sostegno e la vicinanza.

Il 2025 è stato un anno bellissimo con tanti nuovi progetti realizzati che hanno generato un impatto positivo sulla vita dei piccoli e dei grandi pazienti.

Abbiamo dimostrato che insieme possiamo soffiare il vento della speranza per un futuro migliore per i pazienti affetti da sarcoma osseo trasformando il nostro impegno in azioni concrete.

Dall’inaugurazione delle sessioni settimanali di Pet Therapy nei reparti di chirurgia a indirizzo oncologico presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, proseguendo con il nostro impegno costante sul fronte del sostegno alla ricerca con la donazione di nuove strumentazioni, fino all’avvio del progetto libri “Prendi, leggi e porta via” e alll’inserimento in corsia del primo gruppo di volontari in ospedale.

E in mezzo il nostro sostegno del servizio di Psiconcologia, i laboratori di arte e di ceramica e il supporto nella vita quotidiana dei pazienti e delle famiglie.

La strada da fare è ancora lunga, ma camminando insieme possiamo andare lontano.

Auguriamo a voi e alle vostre famiglie un Natale di serenità e un 2026 ricco di gioia e di solidarietà. Buone feste!

Nota: AGITO ODV (Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei, Organizzazione di Volontariato) è un’organizzazione di volontariato composta da genitori, familiari e amici di giovani pazienti oncologici che hanno affrontato un tumore primitivo dell’osso. Attraverso le donazioni, le raccolte fondi e l’impegno dei volontari intraprende progetti in diverse aree tematiche

Come sostenere AGITO

Foto di Redazione Fedaiisf

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

