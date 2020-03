BAYER (MI): Elezioni RSU. FILCTEM CGIL primo sindacato. FEMCA CISL: ottimo risultato

“Intendo ringraziare personalmente le lavoratrici e i lavoratori di Bayer per la grande fiducia riposta nell’azione sindacale della Filctem. – dice Mario Principe che segue l’azienda per la Categoria della CGIL, – così come la Rsu uscente, che ha lavorato con passione e abnegazione nell’interesse delle colleghe e dei colleghi: raccogliamo la sfida che questo voto ci trasferisce, sapendo che avremo la responsabilità di agire con sempre maggiore impegno per i risultati che intendiamo raggiungere.”

Molto soddisfatto anche Alberto Motta, segretario generale della Filctem di Milano: “Bayer è una azienda straordinariamente importante per noi – conferma – e riteniamo sia stato premiato uno sforzo decisivo che abbiamo messo in campo al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori. Si consolida un trend positivo per la Filctem di Milano nel settore chimico farmaceutico che fotografa il nostro lavoro quotidiano”.