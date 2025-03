Bologna. Corso BLS AIISF

Sabato 8 marzo gli informatori scientifici della sezione AIISF di Bologna hanno frequentato il corso BLSD (basic life support-early defibrillation), che si è svolto presso la sede locale della Croce Rossa Italiana con certificazione della American Heart Association.

Mediante la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione precoce, questo corso insegna a soccorrere i soggetti che perdono conoscenza o che vengono colpiti da arresto cardiaco improvviso.

I docenti hanno sottolineato quanto sia fondamentale intervenire molto rapidamente su una persona in arresto cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, infatti è statisticamente provato che ogni minuto di ritardo nell’esecuzione del massaggio cardiaco fa calare del 10% la possibilità di sopravvivenza del soggetto in difficoltà.

Pertanto è molto importante che fra la popolazione ci siano tante persone in grado di prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale medico ed infermieristico ed è stato sottolineato come anche l’informatore scientifico, che tutti i giorni frequenta strutture sanitarie ed incontra pazienti, debba essere addestrato ad operare in tali circostanze.

I colleghi di Bologna hanno potuto ampliare le loro conoscenze anche divertendosi, con la consapevolezza che il proprio ruolo è fondamentale presso la classe medica così come nella vita di tutti i giorni.

Comunicato Sez. AIISF Bologna

– Federata Fedaiisf –