La ricorrenza della Pasqua cade ogni anno la prima domenica dopo la prima luna piena successiva all’equinozio di primavera.

La celebrazione segna un momento ricco di significati: oltre alla sfera religiosa, è associata ai concetti di rinascita, nuovi inizi e rinnovamento. Ad accompagnare questo periodo di riflessione sono anche attimi di condivisione con i propri affetti durante i pranzi pasquali in famiglia, le grigliate con gli amici e i picnic durante Pasquetta. E tra un pezzo di uova di cioccolato e una fetta di colomba, è tempo di mandare un augurio di buona Pasqua e Pasquetta a parenti, amici e colleghi.

Simbolo della Pasqua è una colomba che porta un ramo d’ulivo a sua volta simbolo di pace. Purtroppo questa è una Pasqua che vede migliaia di morti a causa di guerre senza senso.

Alimentiamo la speranza di pace, non abbattiamo la colomba pasquale!

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