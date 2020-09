Cina. Al via test vaccino coronavirus in spray nasale

Vaccino spray nasale: la svolta contro il coronavirus? Al via i test sull’uomo

Un vaccino per il coronavirus sotto forma di spray nasale è in via di sperimentazione e potrebbe essere più efficace contro l’infezione

tio20ch Svizzera – 9 settembre 2020

La University of Hong Kong (HKU) ha annunciato oggi l’approvazione alla sperimentazione clinica di un vaccino per il Covid-19 da somministrare come uno spray nasale, sviluppato in collaborazione tra il Dipartimento di microbiologia dell’ateneo e varie istituzioni accademiche della Cina continentale.

Al vaccino hanno lavorato anche lo State Key Laboratory of Emerging Infectious Diseases, la Xiamen University e la Beijing Wantai Biological Pharmacy.

È il primo vaccino per il Covid-19 da somministrare come uno spray nasale approvato dalla National Medical Products Administration cinese per la sperimentazione clinica sugli esseri umani.

In una nota, la University of Hong Kong ha fatto sapere che la strategia vaccinale utilizzata per svilupparlo è stata selezionata dal Ministero cinese della scienza e della tecnologia come una delle cinque tecnologie vaccinali da sottoporre a ulteriore valutazione.

Nota: Il vaccino spray contiene un virus influenzale indebolito che trasporta i segmenti genetici della proteina spike del coronavirus. Somministrato tramite il tratto nasale, imita l’infezione naturale dei virus respiratori per stimolare la risposta immunitaria dell’organismo contro il patogeno che causa il Covid-19. Secondo alcuni esperti potrebbe essere più efficace dell’iniezione. Il vaccino iniettato nel braccio, infatti, non sarebbe così efficace nel suscitare la risposta della mucosa dovendo invece fare affidamento sulle cellule immunitarie che si mobilitano da altre parti del corpo.

