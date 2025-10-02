Commissione Sindacale FEDAIISF

DelibereNews fedaiisf

Con delibera dell’Esecutivo Nazionale del 2 ottobre 2025, dando seguito alla delibera istitutiva della Commissione Sindacale, viste le domande pervenute entro il 30 settembre, si nominano i seguenti componenti: Fabio Francia, Pina Morvillo, Elisabetta Treccozzi, Gerry Spagnolo, Gabriele Cannazza, Giovanni Monaco, Antonio Blefari.

Statuto. La Federazione è apartitica, asindacale e non ha fini di lucro.
Regolamento Interno. Art. 1- Per posizione asindacale s’intende che Fedaiisf non tratta direttamente i problemi sindacali, ma li dibatte e li individua per poi sottoporli alle OO.SS. di categoria.

