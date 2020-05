Comunicato ISF Lusofarmaco. La Direzione Aziendale non proceda con decisioni unilaterali, non condivise con RSU

L’Assemblea della Rete Esterna LUSOFARMACO, riunitasi in via telematica in data 15/05/2020, ha visto la partecipazione di oltre 100 colleghi (numero ridotto a causa dei limiti numerici imposti dalla versione della piattaforma) che hanno condiviso la relazione introduttiva presentata dalla R.S.U. e dalle OO.SS.

In particolare è stata sostenuta la necessità di avviare un approfondito confronto con la Direzione Aziendale, sulle modalità per esercitare l’informazione scientifica da remoto, affinché la stessa Direzione Aziendale non proceda con decisioni unilaterali, non condivise con la R.S.U.

In questa fase di grave emergenza, che auspichiamo si risolva nel più breve tempo, è necessario che su tutto il territorio nazionale le procedure operative siano il più possibile omogenee, evitando il verificarsi di indebite pressioni sui colleghi.

È stata ribadita l’urgenza di coinvolgere tutta la Forza Esterna in corsi di formazione in grado di fornire strumenti adeguati, al fine di poter svolgere nel migliore dei modi l’attività di informazione scientifica. In questa fase inoltre, l’utilizzo di sistemi nuovi e diversi necessitano integrazione di adeguato materiale scientifico, attualmente non disponibile.

E’ anche emersa una forte preoccupazione perché i rapporti decennali costruiti grazie alla professionalità dei lavoratori con la classe medica, rischiano di essere messi a repentaglio da inutili forzature imposte dall’azienda.

Qualora dovessero perdurare le continue difficoltà nelle relazioni sindacali, che impediscono un confronto costruttivo a livello locale e non consentono di realizzare soluzioni condivise, l’Assemblea esorta le OO.SS. a coinvolgere e coordinare tutte le Società del Gruppo per individuare linee guida e comportamenti aziendali rispettosi del CCNL, delle leggi vigenti e dell’attività professionale degli I.S.F.

L’Assemblea chiede che sia fatta chiarezza sulle modalità di gestione della privacy di tutti gli attori coinvolti nell’attività da remoto in ottemperanza al GDPR n. 2016/679.

L’Assemblea, nel manifestare grande soddisfazione per la massiccia partecipazione alla discussione, esprime tutto il proprio sostegno al lavoro svolto dalla R.S.U. e dal Sindacato, ai quali conferma apprezzamento e fiducia anche nelle prossime trattative che saranno portate avanti per rispondere alle esigenze emerse.