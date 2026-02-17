Con il contributo Fedaiisf. Convegno “ll diritto di guarire: istituzioni, ricerca e professioni a confronto”

Iniziativa in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile Aglietti (FIAGOP): “Promuovere la cura migliore, ma anche il diritto alla qualità della vita”

Il diritto di guarire: istituzioni, ricerca e professioni a confronto

Si è svolto questa mattina, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, il convegno dedicato alla Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, dal titolo “Il diritto di guarire”. Un momento di alto profilo istituzionale e scientifico che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle associazioni impegnate nell’oncoematologia pediatrica.

Ad aprire i lavori sono stati gli interventi del Presidente FIAGOP Sergio Aglietti, delVicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, insieme al Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e all’On. Ilenia Malavasi, che hanno ribadito la necessità di un impegno trasversale affinché il diritto alla cura non resti un principio formale ma si traduca in accesso concreto alle terapie e in tutela delle famiglie.

Il cuore scientifico dell’incontro ha trovato voce nelle riflessioni del Prof. Franco Locatelli, che ha richiamato con forza il valore della ricerca clinica e traslazionale come motore del miglioramento delle percentuali di guarigione e della qualità di vita dei pazienti pediatrici.

Le conclusioni affidate alla Dott.ssa Angela Mastronuzzi hanno ulteriormente sottolineato il ruolo fondamentale delle società scientifiche e delle federazioni di genitori nel costruire una rete di sostegno stabile e competente.

La presenza delle rappresentanze professionali

All’evento erano presenti il Vicepresidente di FedAIISF Francesco Danese e il Presidente di AISFPRO Lazio, Mario Pescheta.

La partecipazione congiunta ha segnato un momento significativo: si è trattato infatti del primo evento con una collaborazione ufficiale tra FedAIISF e AISFPRO Lazio, testimonianza di una volontà comune di rafforzare la rappresentanza professionale degli Informatori Scientifici del Farmaco.

In un contesto come quello dell’oncologia pediatrica, il ruolo dell’Informatore Scientifico assume un valore ancora più evidente: competenza e rigore nella corretta informazione sui farmaci rappresentano un presidio a tutela del paziente e del sistema sanitario, ponendo la professione come ponte tra ricerca, pratica clinica e responsabilità professionale.

L’incontro ha confermato che il diritto di guarire non riguarda solo l’innovazione terapeutica, ma l’intero ecosistema della cura: istituzioni, ricerca, associazioni e professioni sono chiamate a operare in sinergia per garantire equità, qualità e continuità assistenziale.

Nota: Il convegno della FIAGOP alla Camera è stato organizzato con il contributo non condizionante del main sponsor Norgine Italia, di Bayer e della Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco (FEDAIISF).: