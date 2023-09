Da oggi Janssen Pharmaceutical è Johnson & Johnson Innovative Medicine.

Janssen, sarà ridenominata Johnson & Johnson Innovative Medicine. Secondo l’azienda, il nuovo nome riflette meglio il lavoro di ricerca e sviluppo svolto dalla divisione.

L’attività di dispositivi medici dell’azienda, che J&J ha mantenuto dopo lo scorporo della divisione dedicata alla salute dei consumatori, continuerà a chiamarsi Johnson & Johnson MedTech.

Il cambiamento è stato effettuato insieme a una riprogettazione della classica scrittura corsiva di J&J in un più moderno carattere sans-serif. Il Logo viene rinnovato. Ogni lettera è disegnata con un unico tratto di penna, creando un contrasto che trasmette un senso di scoperta e di coesione. L’Azienda utilizzerà sia il logo nella versione estesa che nella versione breve, valorizzando maggiormente la formula ‘J&J’ che si presenterà in modo più personale e contemporaneo, soprattutto nelle interfacce digitali. Il brand, inoltre, sarà animato e adatto all’utilizzo in diversi contesti.

Colore: Johnson & Johnson continuerà ad utilizzare il rosso, colore che sarà tuttavia rinnovato in chiave luminosa e contemporanea

La nuova brand identity di Johnson & Johnson nasce dalla competenza maturata nel corso di oltre un secolo ed evolve oggi per dimostrare l’innovazione sanitaria in chiave inclusiva, rinnovando così l’attenzione dell’Azienda verso la cura delle persone.

Dalla Nota Janssen

Siamo già parte di Johnson & Johnson, ma da oggi la nostra identità trasmette di più questo concetto. Il nostro nuovo brand riflette davvero il meglio di ciò che siamo e di ciò che facciamo per creare il futuro della medicina.

Janssen

I pazienti ispirano le nostre innovazioni che si basano sulla scienza e che continuano a migliorare e a salvare vite. Applicando i principi della scienza e l’ascolto dei pazienti, affrontiamo con fiducia alcune delle malattie più complesse del nostro tempo e sviluppiamo le potenziali medicine del futuro.

Il nostro portafoglio diversificato copre più aree terapeutiche: Cardiovascolare, Metabolico e Retina, Immunologia, Malattie infettive, Neuroscienze, Oncologia e Ipertensione polmonare.

Lavoriamo costantemente per sviluppare trattamenti terapeutici con l’obiettivo di trovare nuove cure, di aprire la strada al percorso che avvicina il laboratorio di ricerca alla vita e di sostenere i pazienti in ogni fase di questo viaggio.

Ispirati dai pazienti

Non perdiamo mai di vista le persone che serviamo o le possibilità che la scienza ci offre. L’ascolto e l’apprendimento continui alimentano lo sviluppo e l’accesso ai farmaci che trasformano la vita.

Comprendiamo l’impatto che ha vivere con una malattia. Ecco perché dialoghiamo con associazioni di pazienti, esperti del sistema sanitario e rappresentanti delle istituzioni per migliorare l’accesso dei pazienti alle nostre innovazioni. Lavoriamo instancabilmente per rendere disponibili terapie che possono migliorare e salvare vite umane.

Creiamo il futuro della salute

Innoviamo per creare il futuro della medicina. E poiché innovare richiede un pensiero “differente”, noi continuiamo a reinventare l’intero processo di ricerca, sviluppo e distribuzione.

Le tecnologie all’avanguardia e le intuizioni di esperti ci aiutano a comprendere e ad affrontare i gravi problemi di salute di oggi e a sviluppare i potenziali farmaci del futuro. Esploriamo nuovi percorsi, lavoriamo a stretto contatto con gli operatori sanitari e interpretiamo i dati per migliorare la vita delle persone.

