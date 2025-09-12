Dopo contrasti, anche legali, raggiunto un accordo fra Veeva e IQVIA

IQVIA e Veeva annunciano partnership a lungo termine in ambito clinico e commerciale e la risoluzione di tutte le controversie

Le partnership globali aiuteranno i clienti a migliorare l’efficienza e l’efficacia clinica e commerciale

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C. and PLEASANTON, Calif. — 19 agosto 2025 — IQVIA (NYSE: IQV) e Veeva Systems (NYSE: VEEV) hanno annunciato partnership cliniche e commerciali globali e la risoluzione completa di tutte le controversie legali in sospeso. In base ai termini dell’accordo a lungo termine, i clienti potranno utilizzare insieme in modo semplice ed efficiente il software, i dati, la tecnologia e i servizi offerti da Veeva e IQVIA.

Le partnership globali facilitano la collaborazione dei clienti con IQVIA e Veeva in aree chiave tra qui:

Commerciale : le due società hanno stipulato accordi relativi ai dati master e all’accesso di terze parti (TPA) al software che consentono l’utilizzo dei dati IQVIA o Veeva con i rispettivi software o servizi nelle istanze dei clienti, compreso l’uso dei dati IQVIA in Veeva Network per la gestione dei dati master (MDM), Veeva Nitro per l’analisi e Veeva AI. Oltre all’utilizzo dei dati Veeva nei prodotti e servizi commerciali di IQVIA, IQVIA ha anche aderito ai programmi Veeva Technology, AI e Services Partner per supportare le integrazioni dei clienti tra il software Veeva e le offerte IQVIA Analytics, IQVIA Information Management (incluso MDM), IQVIA Agentic AI e IQVIA Commercial Orchestration. Grazie a queste partnership e agli accordi quadro generali in vigore, i clienti beneficiano anche di un processo rapido e semplice per ottenere TPA per i progetti.

“Siamo impegnati nel supportare l’integrazione senza attriti di prodotti e servizi con IQVIA a vantaggio dei nostri clienti comuni e dell’intero settore,” ha affermato Peter Gassner, founder e CEO di Veeva. “Sono entusiasta del potenziale delle nostre partnership cliniche e commerciali per creare un valore significativo per i nostri clienti comuni.”

“Le partnership tra IQVIA e Veeva riuniscono le migliori competenze in materia di informazioni, intelligenza artificiale, tecnologia e servizi per i nostri clienti comuni,” ha affermato Ari Bousbib, chairman e CEO di IQVIA. “Ciò consentirà ai clienti IQVIA sulle piattaforme Veeva di accelerare lo sviluppo clinico, portare i trattamenti sul mercato in modo più efficiente e migliorare l’accesso alle innovazioni per i pazienti.”

Per maggiori informazioni visita Veeva Partnerships su iqvia.com o IQVIA Partnerships su veeva.com.

IQVIA

IQVIA (NYSE:IQV) è un fornitore leader a livello mondiale di servizi di ricerca clinica, insight commerciali e informazioni sanitarie per i settori delle scienze della vita e della sanità. Il portafoglio di soluzioni di IQVIA è supportato da IQVIA Connected Intelligence™ per fornire insight e servizi fruibili basati su dati sanitari di alta qualità, Healthcare-grade AI®, analisi avanzate, tecnologie all’avanguardia e una vasta esperienza nel settore. IQVIA si impegna a utilizzare l’intelligenza artificiale in modo responsabile, con funzionalità basate su approcci all’avanguardia in materia di privacy, conformità normativa e sicurezza dei pazienti, e a fornire un’intelligenza artificiale che soddisfi gli elevati standard di affidabilità, scalabilità e precisione richiesti dal settore. Con circa 89.000 dipendenti in oltre 100 Paesi, tra cui esperti in assistenza sanitaria, scienze della vita, data science, tecnologia ed eccellenza operativa, IQVIA si dedica ad accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di trattamenti medici innovativi per contribuire a migliorare gli esiti per i pazienti e la salute della popolazione in tutto il mondo.

IQVIA è un leader globale nella protezione della privacy dei pazienti. L’azienda impiega una vasta gamma di tecnologie e misure per aumentare la privacy, proteggendo le informazioni individuali durante la loro generazione e analisi su scala, così da supportare stakeholder sanitari nell’identificare pattern di malattia e correlazioni con i percorsi terapeutici adeguati per ottenere risultati migliori. Le capacità di analisi e di esecuzione di IQVIA aiutano aziende biotecnologiche, dispositivi medici, industria farmaceutica, ricercatori, enti pubblici, payor e altri stakeholder sanitari a ottenere una comprensione approfondita delle malattie, dei comportamenti umani e degli avanzamenti scientifici, contribuendo al progresso verso la cura. Per saperne di più, visita il sito www.iqvia.com.

Veeva Systems

Veeva è un’azienda leader globale nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per l’industria del life science. Puntando sull’innovazione, l’eccellenza del prodotto e il successo del cliente, Veeva vanta più di 1.000 clienti, che vanno dalle più grandi aziende farmaceutiche del mondo fino alle biotecnologie emergenti. Come Public Benefit Corporation, Veeva si impegna a equilibrare gli interessi di tutte le parti coinvolte, inclusi clienti, dipendenti, azionisti e i settori forniti. Per maggiori informazioni visita il sito veeva.com/eu/it.

Dichiarazioni previsionali di Veeva

Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali relative ai risultati e ai vantaggi attesi dalla partnership tra Veeva e IQVIA. Tali dichiarazioni si basano sulle nostre attuali aspettative. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli indicati nel presente comunicato e non abbiamo alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni.

Le dispute legali tra Veeva Systems e IQVIA Inc. sono iniziate nel 2017 e al centro del contenzioso c’erano principalmente questioni legate all’accesso ai dati e alla concorrenza nel settore delle scienze della vita.

Il conflitto ha avuto toni accesi e si è protratto per anni, coinvolgendo cause legali in più giurisdizioni e rappresentando uno scontro tra un fornitore di dati storicamente dominante (IQVIA) e un concorrente più recente ma in rapida crescita (Veeva), che promuoveva soluzioni cloud più aperte e flessibili.

Veeva ha una capitalizzazione di mercato pari a 45,86 miliardi di dollari e una solida situazione finanziaria con un indice di liquidità pari a 4,6, evidenziando una forte capacità di far fronte agli impegni a breve termine. (Fonte Pharmastar)

L’indice di liquidità, chiamato anche current ratio, è un indicatore finanziario che misura la capacità di un’azienda di far fronte ai propri impegni finanziari a breve termine, ovvero i debiti che devono essere saldati entro un anno. Si calcola rapportando le attività correnti (liquidità e attività trasformabili in denaro rapidamente) alle passività correnti (debiti a breve termine). Un indice superiore a 1 indica una buona capacità di coprire i debiti, mentre un indice pari a 1 o inferiore a 1 segnala una situazione più critica, con un livello di liquidità insufficiente a coprire le uscite previste nel breve periodo.

IQVIA (IQV) ha pubblicato i suoi guadagni il 22 luglio 2025: il fatturato è stato di 4,02 miliardi (YoY +5,51%), ha superato le stime (per la prima volta oltre 4 miliardi di dollari), l’EPS è stato di 2,81 (YoY +6,44%), ha battuto le stime. Entrate per l’intero anno previste a 16,1-16,3 miliardi di dollari (+4,5-5,8% su anno annuo), con EPS (NdR: Earnings per Share, utile per azione), rettificati a 11,75-12,05 dollari (fonte IQVIA)

