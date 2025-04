FDA limita i dipendenti dell’industria farmaceutica dai comitati consultivi

La FDA statunitense limita i dipendenti dell’industria nei suoi comitati consultivi

Reuters – April 18, 2025

7 aprile (Reuters) – Stati Uniti. Il neocommissario della Food and Drug Administration Martin Makary ha annunciato giovedì una politica per limitare i dipendenti delle aziende regolamentate dall’agenzia, come le aziende farmaceutiche, dal servire come membri ufficiali dei comitati consultivi della FDA, ove legalmente consentito.

La direttiva di giovedì mira a promuovere la “trasparenza radicale” e a mitigare l’influenza percepita del settore e i conflitti di interesse, ha detto Makary in una dichiarazione.

Makary, in un post sulla piattaforma di social media X, ha affermato che la FDA ha una storia di essere stata indebitamente influenzata da interessi aziendali.

“I dipendenti del settore sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato consultivo della FDA, insieme al resto del pubblico americano”, ha detto Makary, aggiungendo che la presenza di rappresentanti del settore come membri del comitato rappresenta “una relazione accogliente” che solleva preoccupazioni tra molti americani.

Stati Uniti. Il Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. è stato precedentemente più esplicito nelle sue critiche alla FDA, accusando il suo staff di fare gli interessi di Big Pharma e Big Food.

Come parte della politica annunciata giovedì, la FDA darà priorità al ruolo dei pazienti e degli assistenti nelle decisioni prese dai suoi comitati consultivi.

Questi comitati forniscono consulenza di esperti indipendenti, raccomandazioni su decisioni scientifiche, tecniche e politiche e hanno membri senza voto che rappresentano il settore nel suo complesso piuttosto che singole aziende.

Ad esempio, Paula Annunziato, vicepresidente senior di Merck (MRK.N), ha ricoperto il ruolo di rappresentante del settore nel comitato consultivo dei vaccini della FDA e dei relativi prodotti biologici nel 2023.

L’amministrazione Trump ha recentemente intrapreso licenziamenti di massa presso la FDA, rimuovendo i dipendenti critici per la revisione di nuovi farmaci, invertendo anni di progressi volti ad accelerare la fornitura di trattamenti promettenti ai pazienti, ha riferito Reuters all’inizio di questo mese.

Nota: Le aziende farmaceutiche potranno continuare a partecipare alle riunioni. Ma ora lo faranno come qualsiasi altro cittadino: dal pubblico. Potranno osservare, potranno fare domande… ma non potranno più decidere

