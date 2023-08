Fedaiisf augura buone vacanze!

Solitamente quando amici, parenti o colleghi vanno in vacanza, ci limitiamo ad augurare un generico Buone vacanze o Buone ferie, cosa che facciamo anche noi ai nostri colleghi e lettori

L’estate è sinonimo di vacanze: chi più, chi meno in questo periodo si va un po’ in vacanza (le tanto agognate ferie!) per riposarsi e ricaricarsi, come si è soliti dire. È pur vero che a volte le vacanze sono così faticose che forse sarebbe meglio non farle, ma qui entriamo nel campo delle scelte personali e ognuno è responsabile delle proprie azioni! Fate comunque buone vacanze e che siano quelle che avete sognato e …divertitevi

Per chi considera il lavoro l’unico scopo della vita, dedichiamo la “prescrizione medica” del filosofo Bertrand Russell:

Uno dei sintomi di un prossimo collasso nervoso è la convinzione che il proprio lavoro sia tremendamente importante, e che concedersi un po’ di vacanza sarebbe causa di chissà quali disastri. Se fossi medico prescriverei una vacanza a tutti quei pazienti che considerano importante il loro lavoro.

Buone vacanze!